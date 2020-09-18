أبو الريش يتفقد طواقم ومرضى كورونا في "غزة الأوروبي"

غزة - الرأي

تفقد وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش والوفد المرافق له الطواقم الصحية ومرضى كوفيد 19 في مستشفى غزة الاوروبي، خلال زيارتين منفصلتين.



كما اطمأن على سير ونماذج العمل وجودة الخدمات الصحية واللوحستية والتغذوية المقدمة للمرضى خلال فترة استضافتهم في مستشفى العزل.



وعبر د أبو الريش عن شكره للكوادر الصحية التي تشكل خط الدفاع الاول في مواجهة الوباء وتسهر على تطبيب وراحة المرضى لحظة بلحظة.



وأكد" ما لمسناه واستمعنا اليه من قبل المرضى خلال الزيارتين مدعاة للاعتزاز والفخر بتلك الكوادر التي تقدم بعطائها رسالة اخلاقية ومهنية ووطنية سامية رغم البعد عن الابناء والاحباب".

