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"هنيه "طرح العطاء الخاص ببناء المقر الجديد لنادي اتحاد دير البلح

18 أيلول / سبتمبر 2020 05:10

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غزة-الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن طرح المناقصات الخاصة ببناء المقر الجديد لنادي اتحاد دير البلح عبر بلدية دير البلح، ضمن المنحة المقدمة من المجلس الأعلى ولجنة العمل الحكومي بغزة بقيمة (120) ألف دولار.

وقال هنية بأنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع ببناء مقر النادي، ليتم بعدها تسليم المقر القديم للنادي لصالح مشروع توسعة مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وقدم هنية شكره للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة ممثلة بالدكتور محمد عوض، ولإدارة النادي والتي غلبت المصلحة العامة من أجل انجاح المشروع، بالإضافة لبلدية دير البلح ولجنة الإعمار.

وأكد هنية بأن المجلس الأعلى سيبقى داعماً لأهلنا في القطاع، انطلاقاُ من مسؤولياته تجاه أبناء شعبنا في كل زمان ومكان.

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