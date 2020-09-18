غزة: إغلاق 35 منشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات الوقاية

غزة- الرأي

أغلقت دائرة مباحث التموين بالشرطة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 35 منشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال جهودها المتواصلة في متابعة الأسواق وحركة أسعار المواد الأساسية للمواطنين، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقالت مباحث التموين إن المنشآت المغلقة شملت: مطاعم شعبية، ومحال لبيع الخضار والفواكه، ومذابح دواجن، ومطاحن، ونقطة لبيع الخبز؛ لعدم تنفيذهم الشروط الصحية.

وأشارت إلى أنها أوقفت 6 من تجار الخضروات شمال القطاع لتكرار رفع الأسعار أكثر من مرة بعد إخطارهم مسبقاً، وأحالتهم لمفتش تحقيق الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي السياق، أوضحت مباحث التموين أن طواقمها حرّرت 26 محضر ضبط لتجار مخالفين رفعوا أسعار المواد الغذائية، وآخرين لم يلتزموا بإجراءات السلامة، إلى جانب 5 محاضر إتلاف لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

ولفتت المباحث إلى أنها ألزمت التجار وأصحاب المحال التجارية المخالفين بالبيع بالتسعيرة المُقرّة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وتوقيع تعهدات بعدم تكرار مخالفاتهم السابقة.

ونوهت إلى أنه تم تحرير 3 إخطارات بحق منشآت أخرى لعدم تنفيذها الشروط الصحية، وعدم ارتداء الكمامات داخلها، شملت "محل لعمل الشاورما، ومحل لبيع الخضار والفواكه، ومطحنة".

كما حررت مباحث التموين تعهدات بحق 7 محال لبيع الذهب لمخالفتها التعليمات وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وبيّنت مباحث التموين أنه تم إحالة جميع تلك المخالفات إلى الدوائر القانونية حسب الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

وأكدت المباحث مواصلة عملها الدءوب في متابعة الأسواق والسلع والبضائع، والتزامها بالتسعيرة المقرة من قبل وزارة الاقتصاد، والتزامها بإجراءات الوقاية والسلامة المفروضة من قبل الجهات المختصة.