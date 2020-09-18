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نظمت 236 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق

الاقتصاد تحرر 67 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

18 أيلول / سبتمبر 2020 06:35

غزة – الرأي

حررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة 67 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الجمعة، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 236 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت أنه تم تنفيذ 18جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 10محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم والبان وتوابل ومشروبات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تابعت أسعار الدجاج، وحررت عدة محاضر لغير الملتزمين بالأسعار.

وبينت أنها حررت محضر ضبط لصيدلية تقوم بييع الكمامات بسعر مرتفع، بينما تم ضبط سيارتين لتوزيع البضائع وسيارة توزيع ألبان لم تقم بتشغيل التبريد ولم تلتزم بإجراءات السلامة.

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