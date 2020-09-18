فتح المحال التجارية بسوق "عمر المختار" بغزة جزئيًا السبت

غزة- الرأي

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، السماح بإعادة فتح المحال التجارية في سوق شارع عمر المختار بمدينة غزة بشكل جزئي، اعتباراً من يوم غدٍ السبت وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وبحسب تقسيم زمني.

وقالت الوزارة، إنه سيتم فتح محال الملابس أيام: السبت، الإثنين، الأربعاء، ومحال الأحذية والذهب، أيام: الأحد، الثلاثاء، الخميس على أن يكون فتح المحال من الساعة 10:00 صباحاً، حتى 6:00 مساء، والالتزام بالإغلاق التام بخلاف هذه الفترة، وتحت طائلة المسؤولية، ووفق الضوابط والشروط الصحية الآتية:

1- حظر تواجد كبار السن، والمرضى، وضعاف المناعة.

2- التزام العاملين بارتداء الكمامات وتوفيرها للزبائن.

3- توفير مواد التعقيم عند مدخل المحلات.

4- العدد الأقصى المتواجدين في محال الملابس والأحذية: 1 فرد لكل 4 متر مربع بحد أقصى من المسافة المتاحة.

5- تعقيم غرف القياس بعد كل استخدام.

6- توفير جهاز لقياس الحرارة في كل المراكز التجارية الكبرى (Centers).

7- منع تواجد البسطات بشكل كامل في شارع عمر المختار.

وأشارت الوزارة إلى أنه نظراً لضيق مساحة محال الذهب، يمنع تواجد أكثر من زبون واحد في نفس الوقت داخل المحل.

وأكدت على ضرروة تقيد جميع التجار وأصحاب المحال بتلك الضوابط؛ حفاظاً على صحة الزبائن والعاملين.

وشددت الوزارة على الجهات المختصة بوزارتي الداخلية والاقتصاد مدى الالتزام بتلك الضوابط والإجراءات، حيث سيتم إغلاق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.