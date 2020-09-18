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الاقتصاد تسحب عينات من قطع الغاز الواردة عبر "كرم أبو سالم"

18 أيلول / سبتمبر 2020 07:15

غزة- الرأي

سحبت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عينات من قطع الغاز الواردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن قسم الصناعات المعدنية والحرفية بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة وبالتعاون مع مفتشي معبر كرم أبو سالم التجاري قاموا بسحب عينات من فروش الغاز وملحقاته للفحص المخبري للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك.

وذكر رئيس القسم، حسن الشاعر أن الفحوصات تأتي لمراقبة جودة المواد الخام والغازات المصنعة، حسب المواصفات الفلسطينية.

وأضاف الشاعر أنه تم التحفظ على البضائع الواردة من الغازات ومستلزماتها في مخازن الوزارة في معبر كرم أبو سالم.

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