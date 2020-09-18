الصحة: السماح للمؤسسات غير الحكومية بإجراء العمليات المجدولة

قرر وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش السماح للمؤسسات الصحية غير الحكومية بإجراء العمليات المجدولة.
وأكد أبو الريش، على ضرورة اتخاذ هذه المؤسسات إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة لحماية المرضى والطواقم الطبية خلال جائحة كورونا.
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18 أيلول / سبتمبر 2020 07:29
غزة- الرأي
قرر وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش السماح للمؤسسات الصحية غير الحكومية بإجراء العمليات المجدولة.
وأكد أبو الريش، على ضرورة اتخاذ هذه المؤسسات إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة لحماية المرضى والطواقم الطبية خلال جائحة كورونا.