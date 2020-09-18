"مباحث كورونا".. يدٌ ضاربة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية

غزة- الرأي-ألاء النمر

تُواصل قوات الشرطة العمل على منع تجمعات المواطنين في جميع المناطق والمحافظات؛ وأية مخالفات للقرارات والإجراءات المفروضة؛ حفاظاً على السلامة العامة، ولمحاصرة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

بداية التأسيس

وكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم كشف في وقت سابق عن تأسيس "مباحث كورونا" في قطاع غزة.

وقال أبو نعيم خلال لقاء حواري مع إذاعة الرأي الحكومية إن الجهاز يضم قيادة وضباط وزارة الداخلية، بغية متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت بقيود الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أن وزارته رفعت من درجة استنفار كوادرها إلى أعلى مستوى وبكافة الأصعدة من أجل تنفيذ إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وقال أبو نعيم إن إجراءات السلامة لا تنازل عنها ولا استثناء في تطبيقها، وإن كل من يدخل قطاع غزة سيدخل الحجر.

ضبط المخالفين

المستشار والمتحدث الرسمي باسم النائب العام زياد النمرة أكد أن مخالفة البعض للتعليمات والقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص، له خطورة كبيرة، وينذر بوقوع الكارثة، ما لم يدرك مواطني قطاع غزة حجمها.

وأوضح النمرة أن فرق المباحث العامة ووزارة الداخلية أعلنت عن إنشاء وحدة مستحدثة تحت مسمى مباحث كورونا، لضبط المخالفين للقرارات والتعليمات الوقائية من وباء كورونا.

وبين أن التعليمات والتوجيهات صدرت من المباحث العامة لهذه الوحدة الجديدة، لمتابعة كافة المخالفين سواء كانوا أشخاص أو محال تجارية وتحرير محاضر ضبط وإحالتها للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأشار النمرة إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، إما أن تكون بالتعهد في عدم تكرار المخالفة، أو التوقيف لمدة 48 ساعة، أو تمديدها.

وبين أن المخالف الذي يثبت عدم التزامه بالقرارات وعودته للمخالفات يتم تشديد الإجراءات المتخذة بحقه، والمتمثلة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ومنع الاختلاط والالتزام بمنع التجوال.

وذكر أن المباحث العامة منتشرة في محافظات القطاع، لضبط الحالة، وفي حالة ثبوت أي مخالف يتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة.

مهمات عديدة

دائرة "مباحث كورونا" التابعة للمباحث العامة في الشرطة قالت إنها أوقفت خلال الأيام الماضية أكثر من 200 مواطنا مخالفاً لقرارات حظر التجوال في مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة، وإغلاق العشرات من المحال التجارية والمنشئات المخالفة لإجراءات السلامة والوقاية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال عمل المباحث على الحواجز المنتشرة في محافظات قطاع غزة، إلى جانب جولات ميدانية برفقة شرطة المراكز، وقوات التدخل وحفظ النظام، لتطبيق قرارات وإجراءات حظر الحركة والتجوال.

وأوضحت المباحث أنه تم إحالة الموقوفين لمفتش تحقيق الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.