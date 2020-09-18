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النيابة العامة تحقق في 83 قضية متنوعة

18 أيلول / سبتمبر 2020 09:27

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غزة-الرأي

حققت النيابة العامة اليوم في  83 قضية متنوعة على مستوى محافظات القطاع شملت ، 46قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، 11 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، 2 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، 24 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

واكدت النيابة العامة خلال الموجز_اليومي لها  لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي انها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات
كما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 14 متهم على مختلف القضايا المذكورة  مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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