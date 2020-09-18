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النيابة: فتح 83 قضية لضبط الأمن والاستقرار المجتمعي اليوم

18 أيلول / سبتمبر 2020 09:31

غزة - الرأي-ألاء النمر

أعلنت النيابة العامة اليوم الجمعة، أنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في83 قضية منها، 46 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة. 

وقالت النيابة خلال الموجز اليومي لإجراءاتها لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، إن من بين القضايا 11 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما فتحت قضيتين تتعلقان بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، إضافة لـ24 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 

وأوضحت النيابة أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، كما عمدت إلى توقيف 14 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وبينت أن الإجراءات بحق الاخرين استمرت دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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