وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 83 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا".. يدٌ ضاربة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تحدد سعر البصل وتحذر المخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: السماح للمؤسسات غير الحكومية بإجراء العمليات المجدولة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تسحب عينات من قطع الغاز الواردة عبر "كرم أبو سالم" وكالة الرأي الفلسطينية فتح المحال التجارية بسوق "عمر المختار" بغزة جزئيًا السبت وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 67 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار وكالة الرأي الفلسطينية غزة: إغلاق 35 منشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية "هنيه "طرح العطاء الخاص ببناء المقر الجديد لنادي اتحاد دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن انطلاق الفعاليات الرياضيةالرافضة للتطبيع مع الاحتلال
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاجواء الحارة مستمرة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

19 أيلول / سبتمبر 2020 08:44

فلسطين المحتلة - الرأي

وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو، اليوم السبت، حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟