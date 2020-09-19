أضرار الشاى على صحة طفلك

الشاى من أهم المشروبات التى يفضلها الكثيرون، فتناوله له فوائد عديدة ولكن الإكثار فى تناول الشاى يزيد من خطر الإصابة بالمشاكل الصحية، ولكن ماذا عن تناول الأطفال الشاى هل مفيد لصحتهم أم أن له أضرار تؤثر عليهم وعلى نموهم؟ حسب ما ذكره موقع leicestermercury قالت شارلوت ستيرلنغ ريد أخصائية تغذية متخصصة في تغذية الرضع والأطفال الصغار"ليس من المثالي تقديم الشاي أو القهوة لأي طفل دون سن الخامسة والسبب الرئيسي في ذلك هو احتوائه على الكافيين ".

حيث يعتبر الكافيين من أبرز المواد التى تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر اصابته بالأمراض، وأضافت: "فقط لأن ذلك جيد بالنسبة لبعض الناس لا يعني أنه للجميع إنه يؤثر علينا جميعًا بشكل مختلف، لا يعني ذلك أنه سيكون له بالتأكيد تأثير هائل على صحة الطفل ، لكننا لا نعرف بشكل قاطع ، لذلك من الأفضل تجنبه.

كيف يؤثر الشاي على الطفل؟

بصرف النظر عن التأثير غير المعروف للكافيين ، هناك عنصر آخر من الشاي يمكن أن يؤثر على الأطفال، وأوضحت شارلوت: "هناك أيضًا شيء في الشاي يسمى التانيس يؤثر على تناول الحديد ويقلل منه، فالأطعمة الغنية بالحديد مثل البيض والأسماك ليست شيئًا نربطه حقًا بالأطفال الصغار، لذلك إذا كانوا يشربون الشاي بانتظام فسوف يتأثر القليل من الحديد الذي يحصلون عليه، بطريقة مماثلة ، كما لا أنصح الكبار أبدًا بشرب الشاي مع وجبة غداء أو وجبة كبيرة أيضًا.