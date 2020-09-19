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أسماك يمكنها المشي على الأرض

19 أيلول / سبتمبر 2020 09:30

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اكتشف باحثون أن 11 نوعا من الأسماك لديها القابلية للمشي على الأرض.

ووجدوا أن لهذه "المخلوقات الهجينة" دورا رئيسا في تطور الحياة على الأرض، وفق تقرير نشرته مجلة "سينس أليرت"، عن الدراسة التي نشرتها مجلة "جورنال أوف مورفولجي".

واعتمد العلماء فيما توصلوا إليه على تحليل "هياكل عظمية" لأسماك، والتي نعرف نوعا واحدا منها يمشي وهي "كيڤ أنجيل فيش"، ولكنهم وجدوا 10 أنواع لديها المقدرة ذاتها.

ووجد العلماء فيما توصلوا إليه فرصة هامة لدراسة الفقاريات التي يعتقد أنها كانت تسبح في المياه، لتصبح بعد ذلك قادرة على التجول على الأرض بطريقة تمكنها أيضا من تجاوز صعوبات التنفس خارج المياه.

الأسماك القادرة على المشي لديها هيكل عظمي متشابه

وحلل العلماء أوجه التشابه بين 29 نوعا مختلفا من فصيلة أسماك "هيل ستريم" التي لديها القدرة على المشي على الأرض، ودرسوا بنيتها العظمية، والتي وجدوا أنها تتشابه مع أنواع آخرى، وهو ما دعم ما توصلوا إليه.

وفي مطلع العام الحالي، اكتشف علماء أربع فصائل جديدة من سمك القرش تستخدم زعانفها كأرجل للمشي، عثر عليها قبالة سواحل أستراليا الشمالية وغينيا الجديدة خلال دراسة استغرقت 12 عاما.

ولا تشكل هذه الأنواع من أسماك القرش المرقطة أي تهديد على الإنسان، فهي تتغذى على الأسماك الصغيرة والرخويات التي تعيش في المياه الضحلة.

القرش العجيب

واستطاعت هذه الأنواع من أسماك القرش المشي باستخدام زعانفها الصدرية والحوضية، والتي تساعدها في البحث عن طعامها بين الصخور والشعاب المرجانية.

وبحسب الأبحاث الجينية، فإن أسماك القرش القادرة على المشي تعتبر أكثر أسماك القرش الحديثة تطورا على الكوكب. وبحسب "كونزرفييشن إنترناشونال" فإن تطور هذه الأسماك بدأ قبل تسعة ملايين عام، ما يجعلها أكثر أسماك القرش "شبابا" على وجه الأرض.

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