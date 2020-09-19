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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2620) السبت 19/9/2020
أخبار فلسطينية
عريقات: لو قبلت بما قبل به الإمارات والبحرين لوقعت اتفاقاً في ساعات
كتائب القسام تنشر القصة الكاملة لأسر جندي إسرائيلي
النائب يوسف لـ"فلسطين": اتصالات بين حماس وفتح تنفيذًا لقرارات اجتماع الأمناء
الخارجية": 253 وفاة و6082 إصابة و2052 حالة تعافي في صفوف
مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بنهب الآثار الفلسطينية
الصحة: أزمة دوائية صعبة وخطيرة ونقص في المسحات تؤثر على جهود مواجهة كورونا
الخضري: تحديات المرحلة لا يمكن مواجهتها بغير الوحدة الوطنية
هنية: التنسيق بين قوى المقاومة سيسقط "المشروع الصهيوني"
الخضري: تحديات المرحلة لا يمكن مواجهتها بغير الوحدة الوطنية
أخبار إسرائيلية
جنرال إسرائيلي يدعو إلى استئناف الاغتيالات
نتنياهو يتوقع عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات إذا انتُخب ترمب
نتنياهو: دائرة السلام مع إسرائيل ستشمل دولا أخرى
إسرائيل تكسب.. والإمارات توجه ضربة لمصالح مصر
جدل إسرائيلي حول البنود السرية للاتفاق مع الإمارات والبحرين
27 وفاة و3815 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
نتنياهو: دول أخرى ستوقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
اخبار دولية
جنوب إفريقيا: ندعم القضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال
الصحة العالمية تحدد موعد عودة الحياة لما كانت عليه قبل كورونا
فورين بوليسي: هل تكرر إسرائيل سيناريو العراق ضد النووي الإماراتي؟
الصحة العالمية: وفيات "كورونا "الأسبوعية "غير مقبولة"
ترامب: مئة مليون جرعة لقاح "كورونا" ستكون جاهزة قبل نهاية العام
»البيت الأبيض: 5 دول تدرس التطبيع مع إسرائيل ونتنياهو يؤكد
إمباكت: اتفاقيات التعاون بين بنوك إماراتية وإسرائيلية تنطوي على انتهاكات حقوقية جسيمة
صحيفة أمريكية: بن سلمان أراد التطبيع مع "إسرائيل" ووالده عارض
أخبار عربية
»أول إصابة لكلب بفيروس كورونا في الأردن
وقفة احتجاجية في المغرب ضد التطبيع مع "إسرائيل"
احتجاجات في البحرين واليمن والمغرب رفضًا للتطبيع
صحيفة : خلاف "حاد" بين الملك سلمان ونجله محمد حول التطبيع
تقديرات: 750 ألف سائح إماراتي سيزورون إسرائيل في العام
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس” و”جبهة التحرير” تبحثان مواجهة تحديات القضية الفلسطينية
استشهاد طبيب فلسطيني شمالي الضفة الغربية ـ (فيديو)
الكنيست يسقط مشروع قانون لتعريف إسرائيل كدولة ديموقراطية
رفض فلسطيني لقدوم دحلان على “دبابة أمريكية” كبديل للرئيس عباس
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وغزة
فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أممين بشأن السياسات غير القانونية للاحتلال
الشرق الأوسط
إسرائيل تبدأ إغلاقاً ثانياً لمدة 3 أسابيع
إغلاق الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية
فلسطينيون يحاولون إدخال هواتف للأسرى بطائرة مسيّرة
الخليج الإماراتية
إسرائيل تفرض عزلاً عاماً ثانياً خلال موسم عطلات يهودية لمواجهة «كورونا»:
الأهرام المصرية
إسرائيل تبدأ عزلا شاملا جديدا لمواجهة الوباء.. وآخر جزئيا في العاصمة الإسبانية
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "كفر قدوم"
الشروق المصرية
6082 حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالخارج
فيديو.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة.. ووقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع
الغد الأردنية
صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين “حماس” والاحتلال
8 وفيات و692 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
الشرق القطرية
عريقات: الإمارات والبحرين لم يذكرا حدود 1967
فلسطين ترد على رغبة أمريكا في استبدال الرئيس الفلسطيني بدحلان
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
المقدسيون يَعِدون باستقبال المطبّعين مع الاحتلال بـ"النعال"
استشهاد طبيب بـ"قنابل الاحتلال" في جنين
سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويها للراغبين بالعودة إلى غزة
مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس
القدس المحلية
قلقيلية: وفاة شابة متأثرة بإصابتها بكورونا
جنين تواجه تداعيات "كورونا" الاقتصادية والاجتماعية بعد إنتشاره
طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون إبتداءاً من صباح الغد لـ 48 ساعة
47 إصابة وحالة وفاة جراء فيروس كورونا بغزة
إقامة صلاة الجمعة بالمناطق المهددة بالمصادر في سنيريا وشوفه وكفل حارس
الحياة الجديدة
الاحتلال يبعد مقدسيين عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر
شرطة الاحتلال تعتقل 7 مقدسيين بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في الأقصى المبارك
5 الآف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك ضمن سياسة الإبتعاد
الأيام
»حرب إسرائيلية ممنهجة لنهب الآثار الفلسطينية والاتجار بها
» الأغنام والخيام تضر بالبيئة وأبقار المستوطنين وبؤرهم مفيدة!
»"زمن الكورونا": دراجات "الديلفري" في غزة تتحول إلى وسيلة نقل عمومية
» استشهاد مواطن على حاجز برطعة الاحتلالي
» مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار في الساوية
وكالة صفا
رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول خطورة الأوضاع بفلسطين
لليوم الـ26.. استمرار تشديد الإجراءات بغزة لمواجهة كورونا
الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين
حماس تنعى الشهيد جبارين
وقفة بالعروج المهددة بالاستيطان ومواجهات بالخليل وبيت لحم
"مباحث كورونا" تُوقف 116مواطنًا خالفوا قيود الوقاية بغزة
الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار الزيتون جنوب نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
كاتب إسرائيلي: سياسة "إسرائيل" تجاه غزة فشلت
النيابة: فتح 83 قضية لضبط الأمن والاستقرار المجتمعي اليوم
فتح المحال التجارية بسوق "عمر المختار" بغزة جزئيًا السبت
صور الاقتصاد تحرر 67 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار
الصحة: السماح للمؤسسات غير الحكومية بإجراء العمليات المجدولة
غزة: إغلاق 35 منشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات الوقاية
أبو الريش يتفقد طواقم ومرضى كورونا في "غزة الأوروبي"
الزراعة تحدد سعر البصل وتحذر المخالفين
الاقتصاد تسحب عينات من قطع الغاز الواردة عبر "كرم أبو سالم"
"هنيه "طرح العطاء الخاص ببناء المقر الجديد لنادي اتحاد دير البلح
فلسطين اليوم
بعد 26 يوماً على حظر التجول.. فتح مولات غزة والمحال في سوق عمر المختار اليوم
البطش: وهم التطبيع ستبدده أصوات البنادق على أرض فلسطين المحتلة
عدنان: "الجهاد" لن تقف مكتوفة الأيدي حال حصول مكروه للأسرى
أسيران من الجهاد يواصلان إضرابهما عن الطعام
زوارق الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين قبالة شاطئ الشمال
حالتا وفاة بـ"كورونا" في القدس يرفع اجمالي الوفيات منذ بداية الفيروس لـ48
بدءاً من اليوم: إغلاق بلدة دير الغصون بطولكرم
سما نيوز
ترامب : الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع
قلقيلية : وفاة شابة متأثرة بإصابتها بكورونا
كاتب إسرائيلي : سياستنا تجاه حماس بغزة عديمة الجدوى
واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة وتؤكد ضرورة تحسين ظروفها المعيشية
واشنطن بوست: في الشرق الأوسط الجديد هؤلاء هم الرابحون.. والسعودية أكبر الخاسرين!
تشييع جثمان الشهيد جبارين في جنين
لأول مرة منذ 1991.. ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى
عرب 48
إبعاد مقدسييْن عن الأقصى لنصف عام واعتقال 4 آخرين
يونسيف" وإيطاليا توقعان اتفاقية لدعم الصحة النفسيّة في غزة
برطعة: استشهاد طبيب بعد إلقاء الاحتلال قنابل صوتية
وكالة وفا
وقفة إسناد للأسير ماهر الأخرس في جنين
محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة
جنين: تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
افتتاح "سوق بلدي" في مدينة البيرة
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 أيلول (سبتمبر)
- 2004م اغتيال الطائرات الإسرائيلية بمدينة غزة "خالد أبو سلمية " القائد الميداني في كتائب القسام وإصابة 5 مواطنين في نفس الحادث.
- 2002م استشهاديّ من كتائب القسّام يفجّر نفسه في حافلة صهيونية في قلب تل أبيب، و أدّت العمليّة إلى مقتل 8 صهاينة و إصابة 60 آخرين بجروح مختلفة .
- 1997 م الشرطة الإسرائيلية تطلق الأعيرة المطاطية على المتظاهرين الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتجين على سماح الحكومة الإسرائيلية لطلبة يهود بالإقامة في بيوت عربية في القدس الشرقية بعد مغادرة العائلات اليهودية التي كانت تحتلها.
- 1988 م إسرائيل تطلق أول قمر صناعي للتجسس يحمل اسم "أفق 1"، وقد خصصته للتجسس على الدول العربية والإسلامية وخاصة العراق وإيران وسوريا.
- 1982م مجلس الأمن الدولي يدين في قراره رقم 125 مذبحة صبرا وشاتيلا. ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول من العام 1982، ذبح عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين (رجال ونساء وأطفال وشيوخ) بشكل وحشي على يد قوات الميليشيات المسيحية اللبنانية المتعاونة مع إسرائيل.
- 1982م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521مالذي يدين المجزرة ضد الفلسطينيين في بيروت إن مجلس الأمن: يدين المجزرة الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين في بيروت.
- 1970 م بداية مواجهات مسلحة بين الجيش الأردني وفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وسط استياء محلي وعربي واسع ودعوات لنبذ الفتنة.
- 1963م تعيين أحمد الشقيري ممثلا لفلسطين في الجامعة العربية ولد أحمد الشقيري في بلدة تبنين جنوبي لبنان عام 1908، حيث كان والده المعارض السياسي للدولة العثمانية الشيخ أسعد الشقيري منفياً هناك. انتقل بعدها مع أمه للعيش في طولكرم في فلسطين.
- 1944م بريطانيا تقرر تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني "اللواء اليهودي" وحدة عسكرية يهودية تسمى بالعبرية "هاحايل" شكلت بقرار من الحكومة البريطانية عام 1944 لتقاتل أثناء الحرب العالمية في صفوف قوات الحلفاء.