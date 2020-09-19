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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2620) السبت 19/9/2020

أخبار فلسطينية﻿

عريقات: لو قبلت بما قبل به الإمارات والبحرين لوقعت اتفاقاً في ساعات

الخارجية": 253 وفاة و6082 إصابة و2052 حالة تعافي في صفوف

مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بنهب الآثار الفلسطينية

الصحة: أزمة دوائية صعبة وخطيرة ونقص في المسحات تؤثر على جهود مواجهة كورونا

أخبار إسرائيلية

جنرال إسرائيلي يدعو إلى استئناف الاغتيالات

نتنياهو: دائرة السلام مع إسرائيل ستشمل دولا أخرى

نتنياهو: دول أخرى ستوقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين

اخبار دولية

»البيت الأبيض: 5 دول تدرس التطبيع مع إسرائيل ونتنياهو يؤكد

صحيفة أمريكية: بن سلمان أراد التطبيع مع "إسرائيل" ووالده عارض

أخبار عربية

»أول إصابة لكلب بفيروس كورونا في الأردن

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حماس” و”جبهة التحرير” تبحثان مواجهة تحديات القضية الفلسطينية

استشهاد طبيب فلسطيني شمالي الضفة الغربية ـ (فيديو)

الكنيست يسقط مشروع قانون لتعريف إسرائيل كدولة ديموقراطية

رفض فلسطيني لقدوم دحلان على “دبابة أمريكية” كبديل للرئيس عباس

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وغزة

فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أممين بشأن السياسات غير القانونية للاحتلال

الشرق الأوسط

إسرائيل تبدأ إغلاقاً ثانياً لمدة 3 أسابيع

إغلاق الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

فلسطينيون يحاولون إدخال هواتف للأسرى بطائرة مسيّرة

الخليج الإماراتية

إسرائيل تفرض عزلاً عاماً ثانياً خلال موسم عطلات يهودية لمواجهة «كورونا»:

الأهرام المصرية

إسرائيل تبدأ عزلا شاملا جديدا لمواجهة الوباء.. وآخر جزئيا في العاصمة الإسبانية

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "كفر قدوم"

الشروق المصرية

6082 حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالخارج

فيديو.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة.. ووقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

قلقيلية: وفاة شابة متأثرة بإصابتها بكورونا

جنين تواجه تداعيات "كورونا" الاقتصادية والاجتماعية بعد إنتشاره

طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون إبتداءاً من صباح الغد لـ 48 ساعة

إقامة صلاة الجمعة بالمناطق المهددة بالمصادر في سنيريا وشوفه وكفل حارس

الحياة الجديدة

الاحتلال يبعد مقدسيين عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر

شرطة الاحتلال تعتقل 7 مقدسيين بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في الأقصى المبارك

5 الآف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك ضمن سياسة الإبتعاد

الأيام

»حرب إسرائيلية ممنهجة لنهب الآثار الفلسطينية والاتجار بها

» الأغنام والخيام تضر بالبيئة وأبقار المستوطنين وبؤرهم مفيدة!

»"زمن الكورونا": دراجات "الديلفري" في غزة تتحول إلى وسيلة نقل عمومية

» استشهاد مواطن على حاجز برطعة الاحتلالي

» مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار في الساوية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

ترامب : الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع

قلقيلية : وفاة شابة متأثرة بإصابتها بكورونا

كاتب إسرائيلي : سياستنا تجاه حماس بغزة عديمة الجدوى

واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة وتؤكد ضرورة تحسين ظروفها المعيشية

واشنطن بوست: في الشرق الأوسط الجديد هؤلاء هم الرابحون.. والسعودية أكبر الخاسرين!

تشييع جثمان الشهيد جبارين في جنين

عرب 48

إبعاد مقدسييْن عن الأقصى لنصف عام واعتقال 4 آخرين

يونسيف" وإيطاليا توقعان اتفاقية لدعم الصحة النفسيّة في غزة

برطعة: استشهاد طبيب بعد إلقاء الاحتلال قنابل صوتية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

19 أيلول (سبتمبر)

2004م اغتيال الطائرات الإسرائيلية بمدينة غزة "خالد أبو سلمية " القائد الميداني في كتائب القسام وإصابة 5 مواطنين في نفس الحادث.

2002م استشهاديّ من كتائب القسّام يفجّر نفسه في حافلة صهيونية في قلب تل أبيب، و أدّت العمليّة إلى مقتل 8 صهاينة و إصابة 60 آخرين بجروح مختلفة .

1997 م الشرطة الإسرائيلية تطلق الأعيرة المطاطية على المتظاهرين الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتجين على سماح الحكومة الإسرائيلية لطلبة يهود بالإقامة في بيوت عربية في القدس الشرقية بعد مغادرة العائلات اليهودية التي كانت تحتلها.

1988 م إسرائيل تطلق أول قمر صناعي للتجسس يحمل اسم "أفق 1"، وقد خصصته للتجسس على الدول العربية والإسلامية وخاصة العراق وإيران وسوريا.

1982م مجلس الأمن الدولي يدين في قراره رقم 125 مذبحة صبرا وشاتيلا. ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول من العام 1982، ذبح عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين (رجال ونساء وأطفال وشيوخ) بشكل وحشي على يد قوات الميليشيات المسيحية اللبنانية المتعاونة مع إسرائيل.

1982م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521مالذي يدين المجزرة ضد الفلسطينيين في بيروت إن مجلس الأمن: يدين المجزرة الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين في بيروت.

1970 م بداية مواجهات مسلحة بين الجيش الأردني وفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وسط استياء محلي وعربي واسع ودعوات لنبذ الفتنة.

1963م تعيين أحمد الشقيري ممثلا لفلسطين في الجامعة العربية ولد أحمد الشقيري في بلدة تبنين جنوبي لبنان عام 1908، حيث كان والده المعارض السياسي للدولة العثمانية الشيخ أسعد الشقيري منفياً هناك. انتقل بعدها مع أمه للعيش في طولكرم في فلسطين.