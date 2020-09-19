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90 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا بغزة

19 أيلول / سبتمبر 2020 10:57

غزة - الرأي

 
ملخص التقرير اليومي من وزارة الصحة لفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت 19/9/2020 الساعة 10:50 صباحا

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1281 عينة
 تسجيل (90) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

 تعافي 18 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2313 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1810 حالة
متعافين 486 حالة 
وفيات 17

 غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات التي تتناسب مع درجة خطورة كل منطقة.

 منحنى تسجيل اصابات فيروس كورونا لازال غير مستقر ويدعونا لمزيد من الحذر والالتزام

استهتار شريحة من المواطنين وعدم التزامهم بالضوابط الصحية سيتسبب بمزيد الاصابات وبؤر التفشي وسيكون له عواقب وخيمة
استهتارك_سيقتل_احبابك.

 نهيب بكافة المواطنين الى تحصين انفسهم ومن حولهم بالالتزام بارتداء الكمامة وغسل اليدين والمحافظة على التباعد الجسدي والبعد عن التجمعات.

 ندعو الجميع الى المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.

 مواردنا الصحية مستنزفة وسنكون امام منعطف خطير خلال ايام جراء استمرار نقص الادوية والمسحات والكتات المخبرية ومتطلبات مواجهة الوباء.

نطالب الجهات المعنية الى توفير الدعم الطارئ والعاجل لوزارة الصحة لضمان استمرار الخدمات الصحية وتحقيق الاستجابة المطلوبة لمواجهة الوباء في قطاع غزة

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