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البيت الأبيض: 5 دول تدرس التطبيع مع "إسرائيل"

19 أيلول / سبتمبر 2020 01:08

الرأي - وكالات

 أعلن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، أمس، أن خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقَين الأسبوع الماضي.

تصريحات ميدوز جاءت للصحافيين على متن الطائرة الرئيسية المتوجهة إلى ولاية ويسكونسين حيث أقام الرئيس دونالد ترامب تجمعاً انتخابياً.

لم يكشف مستشار ترامب عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول: إن ثلاثة منها إقليمية والأخريَين خارج الشرق الأوسط.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس: إن دولاً أخرى ستوقع اتفاقيات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين.

وأضاف نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه: "سنوسع دائرة السلام لتشمل دولاً أخرى".

وأوضح: "أطلقنا عصراً جديداً من السلام في الشرق الأوسط، ومحاولات إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعاً".

وقال نتنياهو، في بيانه: "صنعنا التاريخ في واشنطن، حيث أقمنا اتفاقيتَي سلام تاريخيتين مع الإمارات والبحرين، وسنرى معاً الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعاً جداً، وستبقى كذلك لعدة أجيال". 

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