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الزراعة: سنزيد العرض بالأسواق للسيطرة على جشع التُجار

19 أيلول / سبتمبر 2020 01:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أكد وكيل وزارة الزراعة في غزة إبراهيم القدرة، صباح اليوم السبت، أن الوزارة ستقوم بزيادة العرض من الخضروات والدجاج في أسواق القطاع، للسيطرة على جشع وطمع التُجار حال عدم التزامهم بأسعار السلع المعلنة من قبل الوزارة.

وأوضح القدرة، أنه تم إعطاء مهلة للتجار للالتزام بالأسعار المعلنة وفي حال لم يتلزموا بذلك سيتم السماح بدخول الدجاج المبرد والطماطم وإغراق السوق بزيادة العرض للسيطرة على جشع التجار واحتكارهم للسلع، قائلاً "إذا لم يلتزم التُجار بأسعار الدجاج المعلنة نتوقع دخول الدجاج المبرد لقطاع غزة خلال اليومين القادمين".

ولفت القدرة إلى أنه مع توفر المنتجات والسلع في الاسواق باستيرادها من الخارج خلال أيام سيكون هناك انخفاض كبير بالأسعار.

وأشار إلى أنه "بالأمس حددنا سعر بيع كيلو البصل للمستهلك بـ 2 شيكل واذا لم يلتزم التجار بهذه التسعيرة سيتم فتح باب استيراده من الخارج وهذه سياستنا للتعامل مع شجع التجار في هذه المرحلة".

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