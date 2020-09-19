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وفق إجراءات السلامة والوقاية

فتح المولات التجارية جزئياً بمناطق تخفيف الإجراءات

19 أيلول / سبتمبر 2020 01:44

غزة - الرأي

شرعت المولات التجارية في المناطق الخاضعة لتخفيف إجراءات حظر التجول بمحافظات قطاع غزة، صباح السبت، باستقبال المواطنين للتسوق، وفق ضوابط الوقاية والسلامة المتفق عليها بين وزارة الداخلية وأصحاب تلك المولات.

وكان العميد فايق المبحوح، مدير عام العمليات المركزية، ورئيس خلية الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلن مساء الخميس إعادة فتح المولات التجارية في المناطق الخاضعة لتخفيف إجراءات حظر التجوال، وفق إجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك، خلال اجتماع لخلية الأزمة مع أصحاب المولات التجارية، وبحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني، لمناقشة آلية إعادة فتح المولات والضوابط المقرة لذلك.

ولفت العميد المبحوح، إلى أن المولات التي سيتم إعادة فتحها، هي الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمناطق التي تشهد تخفيفاً لإجراءات حظر التجوال، مُشدداً على استمرار إغلاق المولات الواقعة في المناطق التي تشهد تشديداً للإجراءات.

وسيتم فتح المولات، في مناطق التخفيف يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:30 مساء، وفق بروتوكول "إعادة فتح المولات"، والذي يتضمن معايير السلامة وسياسات مكافحة العدوى لمنع تفشي المرض.

وأكد رئيس خلية الأزمة بالداخلية أنه سيتم متابعة تنفيذ الإجراءات من قبل "مباحث كورونا" ومباحث التموين في جميع المحافظات، مضيفاً: "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة بحق المخالفين لإجراءات السلامة".

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