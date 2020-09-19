فتح المحال التجارية جزئيًا في سوق "عمر المختار"

غزة - الرأي

بدأت المحال التجارية في سوق "عمر المختار" بمدينة غزة، صباح السبت، بفتح أبوابها أمام المواطنين للتسوق، بعد قرار وزارة الداخلية السماح بإعادة فتح المحال بشكل جزئي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا.

وجاء قرار الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، بحيث يتم فتح محال الملابس أيام السبت والإثنين والأربعاء، في حين تُفتح محال الأحذية والذهب أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً لجميع المحال.

وشدّدت الوزارة خلال تصريح صحفي مساء أمس، على ضرورة الالتزام بالإغلاق التام بخلاف الفترة الزمنية المذكورة.

ونشرت الداخلية خلال تصريحها جملة من الضوابط والشروط الصحية التي يجب إتباعها خلال فترة السماح بفتح تلك المحال، مؤكدة على أن الجهات المختصة بوزارتي الداخلية والاقتصاد ستراقب مدى الالتزام بتلك الضوابط والإجراءات، حيث سيتم إغلاق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وقد انتشرت قوات من الشرطة والمباحث العامة، من أجل متابعة التزام أصحاب المحلات بالضوابط المفروضة، والتقسيم الزمني الذي تم إقراره؛ من أجل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

الصور المرفقة تظهر اليوم الأول من إعادة فتح المحال جزئياً في سوق عمر المختار، ومتابعة التزام أصحابها بضوابط الوقاية والسلامة المفروضة من قبل الجهات المختصة.