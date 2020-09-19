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صور: التعليم تجهز أماكن استقبال المراجعين وفق إجراءات السلامة

19 أيلول / سبتمبر 2020 05:15

غزة - الرأي

جهزت لجنة الطوارئ المركزية بوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع الادارة العامة للوازم ودائرة الخدمات أماكن استقبال المراجعين.

وذلك بناء على قرار الوزارة باستقبال المراجعين في مقر الوزارة لتصديق واستخراج الشهادات واستلام معاملات المنح.

وسيجري استقبال المراجعين مع مراعاة التباعد الجسدي بتوزيع الكراسي بشكل متباعد وفصل المراجعين عن الموظفين وكذلك فصل مراجعين تصديقات التعليم العالي عن مراجعي تصديقات الثانوية العام’
.
كما سيتم تعقيم أماكن تواجد الموظفين والمراجعين وتزويد المكاتب ومداخل الوزارة بالمعقم والكمامات وإجراءات السلامة المتبعة وأجهزة فحص الحرارة لكل من يدخل مقر الوزارة وكذلك التجهيز لتسجيل أسماء وأرقام جوالات وتاريخ وساعة الوصول للوزارة.
 

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