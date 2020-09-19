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الصحة بغزة: مستلزمات فحص كورونا لدينا تكفي ليومين فقط

19 أيلول / سبتمبر 2020 05:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي- محمو أبو راضي

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المستلزمات الخاصة بإجراء فحوصات فيروس كورونا المتوفرة لديها تكفي لمدة 48 ساعة فقط.

وقال مدير دائرة المختبرات بالوزارة عميد مشتهى في تصريح لوكالة "الرأي": إن المسحات الخاصة بجمع العينات لإجراء فحص كورونا المتوفرة في مخازن الوزارة لا تكفي ليومين فقط، فيما المواد الخاصة لاستخلاص الحمض النووي للفحص تكفي لساعات قليلة.

وذكر مشتهى، أن المختبر المركزي لوزارة الصحة سيتوقف عن العمل إذا لم يتم إدخال مستلزمات فحص كورونا في أسرع وقت قبل نفاد الكمية القليلة المتوفرة لديهم. 

وناشد الجهات المعنية والشريكة بالإسراع في تقديم المسلتزمات الخاصة بفحص كورونا للقطاع الصحي، مؤكدًا على عدم تمكن المختبر المركزي من إجراء الفحوصات دون توفر هذه المستلزمات.

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