وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: مستلزمات فحص كورونا لدينا تكفي ليومين فقط وكالة الرأي الفلسطينية صور: التعليم تجهز أماكن استقبال المراجعين وفق إجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق 31 محلا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية فتح المحال التجارية جزئيًا في سوق "عمر المختار" وكالة الرأي الفلسطينية فتح المولات التجارية جزئياً بمناطق تخفيف الإجراءات وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: سنزيد العرض بالأسواق للسيطرة على جشع التُجار وكالة الرأي الفلسطينية البيت الأبيض: 5 دول تدرس التطبيع مع "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية 90 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2620) السبت 19/9/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

معروف: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي تسعيرة الكهرباء

19 أيلول / سبتمبر 2020 06:15

غزة - الرأي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن الجهات الحكومية كانت تأمل بإنهاء قضية تحديد تسعيرة الكهرباء، بشكل يعكس طبيعة الدور الأخلاقي من أصحاب المولدات في الوقوف بجانب أبناء شعبهم، لكن بعض الأشخاص دفعوا إلي توتير الموقف واعتباره قضية سجالية مع سلطة الطاقة.

وأوضح معروف في تصريحات لإذاعة "القدس" المحلية، اليوم السبت، أنه وفي ضوء الأزمة التي اختلقتها رابطة المولدات بعد تحديد تسعيرة كهرباء المولدات التجارية، تقدمت سلطة الطاقة بشكوى رسمية اتجاه الشخص الذي رفض الالتزام بتسعيرة كهرباء المولدات، وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه.

وشدد على أن مصلحة الناس مقدمة على أي اعتبار، لافتا إلى أن  القرار الحكومي الواضح الذي تعمل عليه سلطة الطاقة هو المضي قدما في تنفيذ القرار بعد استنفاذ كافة الاجراءات والشروط اللازمة.

وأكد أن مرحلة ما بعد اتخاذ القرار تختلف تماما عن كل آليات التعامل قبل اتخاذه، منوها إلى متابعة كافة مستجدات القضية.

وأضاف معروف:"لن نترك المواطن رهينة لتصرفات بعض الأشخاص".

وطمأن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المواطنين بأن الجهات الحكومية وسلطة الطاقة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء هذه المهزلة التي تسيء لكل من يشارك فيها ويتخلى عن مسؤولياته اتجاه خدمة الناس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟