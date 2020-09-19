"الأعلى للقضاء" يوضح آلية عمل المحاكم الشرعية الابتدائية

غزة - الرأي

أعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي استمرار المحاكم الشرعية الابتدائية في غزة وشمال القطاع، وخانيونس ورفح ودير البلح تقديم خدماتها للجمهور فيما يتعلق إجراء عقود الزواج بكل أنواعها وتسجيل حجج العزوبة وخلو الموانع الشرعية وإذن الزواج وعدم ممانعة في سفر القاصرين.



وأفاد المجلس أن محكمة الشجاعية الشرعية الابتدائية ستفتح أبوابها لاستقبال الجمهور لسكان الشجاعية والشعف والزيتون والدرج والتفاح لإنجاز معاملاتهم 1 اعتبارا من يوم الأحد 20 سبتمبر.

وتعمل المحاكم في وضع استثنائي مع انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة، ووفق إجراءات السلامة والوقاية.