زيادة العرض.. سياسة "الزراعة" لردع جشع التجار

غزة- خاص الرأي

وجه آخر للمعاناة من فيروس كورونا المُستجد تمثل في استغلال البعض هذا الظرف لرفع أسعار السلع واحتياجات المواطن في قطاع غزة؛ الأمر الذي دفع بجهات الاختصاص بتوجيه تحذيرات متكررة للتجار من حالة الاستغلال ورفع أسعار المنتجات خاصة الخضروات.

مخالفة التسعيرة

وزارة الزراعة، حذرت اليوم السبت تجار الدواجن والخضار من الاستمرار في مخالفة التسعيرة التي تضعها على المنتجات والدواجن، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى السماح بدخول الدجاج المبرد والخضروات من الخارج إذا لم يتم الالتزام بالأسعار المعلنة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بغزة د. إبراهيم القدرة إن وزارته ستقوم بزيادة العرض من الخضروات والدجاج في أسواق القطاع، للسيطرة على جشع وطمع التُجار حال عدم التزامهم بأسعار السلع المعلنة من قبل الوزارة.

وأكد القدرة، إعطاء مهلة للتجار للالتزام بالأسعار المعلنة وفي حال لم يتلزموا بذلك سيتم السماح بدخول الدجاج المبرد والطماطم وإغراق السوق بزيادة العرض للسيطرة على جشع التجار واحتكارهم للسلع، قائلاً “إذا لم يلتزم التُجار بأسعار الدجاج المعلنة نتوقع دخول الدجاج المبرد لقطاع غزة خلال اليومين القادمين”.

وأشار إلى أن توفر المنتجات والسلع في الاسواق باستيرادها من الخارج خلال أيام سيكون هناك انخفاض كبير بالأسعار.

وأضاف “بالأمس حددنا سعر بيع كيلو البصل للمستهلك بـ 2 شيكل واذا لم يلتزم التجار بهذه التسعيرة سيتم فتح باب استيراده من الخارج وهذه سياستنا للتعامل مع شجع التجار في هذه المرحلة”.

ونوّه بأنه سيتم استيراد سلعة البندورة (الطماطم) من خارج قطاع غزة لتباع للمستهلك من 5 إلى 6 كيلو بـ 10شواقل.

وأكد أن وزارة الزراعة لديها أدوات قوة وضغط وتعمل على حماية المنتج الوطني، وفي السابق، منعت استيراد منتجات وبضائع وفق شروط معينة لحماية المستهلك.

الوقوف لصف المستهلك

وتابع القدرة: “سنكون في صف المستهلك عبر الاستيراد من الخارج ومن المحافظات الشمالية من اجل المحافظة على التوازن؛ في السابق كنا نغض النظر ونقبل بارتفاع بعض الاسعار نتيجة قلة المعروض”.

وأكد أنه على قاعدة دعم المزارع الفلسطيني فإن المواطن يتحمل قليلا، لكن الوضع الاقتصادي متدهور والمواطن لا يستطيع الشراء، والاسبوعين القادمين يجب ان يتم تعويض النقص من المعروض ريثما يبدأ الإنتاج الجديد.

وأشار إلى أنه عند بدء الموسم الجديد للخضراوات وهو موسم الدفيئات ستعود الوزارة لحماية المنتج الوطني، لافتا إلى أن ما يتم استيراده من خضراوات من مصر محدود يغطي فقط ما هو غير موجود في السوق المحلي.

وشدد القدرة على أن اغلاق المعابر لن يؤثر على استيراد السلع الغذائية، معتبرا أنه في حالة الطوارئ يجب ان نخرج عن المألوف من أجل حماية المنتج الوطني والتيسير على المستهلك.

إجراءات حكومية لمحاربة الاستغلال

من جهته، أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في وقت سابق أن الحكومة تساند الحملات الشعبية التي تهدف لكشف التجار والشركات المستغلة، مبيناً أنهم أصدروا تعليمات عن طريق وزارة الزراعة، لضمان استقرار أسعار المنتجات، كما عملوا على اعتقال أحد التجار المستغلين، والذي تم تداول اسمه في أكثر من قضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت معروف إلى أن النيابة العامة ومعها الجهات المختصة الأخرى حررت عشرات المحاضر بحق تجار مخالفين، كما أجبرت العديد منهم على توقيع تعهدات قانونية تُلزمهم بعدم التلاعب في الأسعار، وتضعهم تحت طائلة القانون إذا ما قاموا بذلك.