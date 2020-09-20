تابوت يسرع تحلل الموتى

ابتكر باحثون بجامعة دلفت للتكنولوجيا الهولندية، تابوتا مصنوعا من الفطريات يساعد الأجسام على التحلل بشكل أسرع مع تحسين التربة المحيطة ، وذكر ت تقارير أن التابوت والذى يطلق عليه "الشرنقة الحية" المصنوع من الفطريات يساهم في تحويل الجسم إلى سماد بعد الموت ويزيل في الوقت نفسه المواد السامة من الأرض، مما يخلق ظروفًا أكثر ثراءً لنمو النباتات الجديدة.



وأوضح التقرير، أن التابوت يستغرق في تحليل جثة المتوفى ما يقدر بنحو عامين إلى ثلاثة أعوام وبالمقارنة فإن مدافن التوابيت التقليدية تستغرق أكثر من عشر سنوات لتتحلل في الأرض.

من جهة أخرى، يأمل هندريكس، الباحث في جامعة دلفت للتكنولوجيا، أن ما يسميه "التابوت الحي" يمكن أن يخلق نظامًا مغلقًا للتخلص من الموتى وإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بالأرض من قبل البشر. ، قائلاً :"الشرنقة الحية تمكن الناس من أن يصبحوا واحداً مع الطبيعة مرة أخرى ، وإثراء التربة بدلاً من تلويثها".

وصف هندريكس بأن التابوت "يعيد تدوير الطبيعة" ، حيث أن الفطريات هي جزء يشبه الخيط التي تنمو عادة تحت الأرض.

وتابع المصمم: "تبحث باستمرار عن نفايات لتحويلها إلى مغذيات للبيئة وهي تفعل الشيء نفسه مع المواد السامة ، بما في ذلك النفط والبلاستيك والمعادن".