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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2621) الاحد 20/9/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية أمام معركة «فرض الهيبة»
فلسطين تسجل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا
التصويت على 19 قرارا خاصا بفلسطين في الأمم المتحدة وتوقعات بتأييد دولي
حماس: على الحكومات العربية الإصغاء لصوت الشعوب الرافض للتطبيع
أبو ردينة: الموقف الرسمي هو ما يصدر من خلال وكالة الأنباء الرسمية
الخارجية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول
صحة غزة تحذر من نفاد مسحات فحص الكورونا
دعوات فلسطينية للدول المانحة بزيادة الدعم المالي لـ أنروا
97% من إصابات كورونا بغزة أعراضها خفيفة
مجدلاني: لا أمن ولا استقرار ولا سلام دون إنهاء الاحتلال
بعد استدعائه.. عباس يتشاور مع سفير فلسطين لدى البحرين
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تسجل 5299 إصابة جديدة بفيروس كورونا
»دخول الإغلاق الشامل الثاني حيّز التنفيذ لثلاثة أسابيع في إسرائيل
الإسرائيليون يخالفون الحظر للاحتجاج على نتنياهو
اخبار دولية
»البيت الأبيض: 5 دول تدرس التطبيع مع إسرائيل ونتنياهو يؤكد
جنوب إفريقيا: ثابتون على موقفنا من قضية فلسطين
أخبار عربية
تقارير غربية: خلافات بين الملك سلمان وولي عهده حول إقامة علاقات مع إسرائيل
القوى السياسية الكويتية تدين تصريحات ترامب بأن الكويت متحمسة للتطبيع
صحيفة "عرب نيوز" السعودية تغرد بالعبرية "سنة سعيدة"
وزيرة الدفاع في لبنان: نعمل لردع الانتهاكات الإسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تظاهرة ضد دحلان في القدس عقب تصريحات فريدمان- (فيديو)
عريقات: لو قبلت بما قبل به الإمارات والبحرين لوقعت اتفاقاً في ساعات
جنوب إفريقيا: ندعم القضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال
الشرق الأوسط
السلطة الفلسطينية أمام معركة «فرض الهيبة»
الأهرام المصرية
إسرائيل تبدأ عزلا شاملا جديدا لمواجهة الوباء.. وآخر جزئيا في العاصمة الإسبانية
الشروق المصرية
فلسطين تسجل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عريقات: خطاب أبو مازن أمام الأمم المتحدة خلال أيام سيكون الأهم
الغد الأردنية
غزة: 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين “حماس” والاحتلال
الشرق القطرية
سفيرنا في واشنطن: قطر تؤمن بحل الدولتين للقضية الفلسطينية
أبواق أبوظبي تتلاعب بالدين لتبرير الاتفاق مع إسرائيل
إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
البطنيجي: لا جديد بخصوص شارع الرشيد والإجراءات المعلنة سابقاً "كما هي"
14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم
الاحتلال يقرر ابعاد أم لأربعة أطفال عن القدس
إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال في كفر قدوم
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين "تسللوا" من قطاع غزة
الاحتلال يقتلع 200 شجرة بمنطقة خلة حسان غرب سلفيت
الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين ويؤجل محاكمة آخر
القدس المحلية
وفاة مسن جراء إصابته بكورونا في طولكرم
تربية وتعليم بيت لحم تقرر تمديد إغلاق مدرسة بنات العُبيدية وشعب صفية بسبب كورونا
420 ألف طالب يعودون إلى مقاعدهم غداً.. "التربية": الحالة الوبائية بالمدارس لم تخرج عن السيطرة
مواجهات في كفر قدوم واقتلاع 200 شجرة زيتون في بديا
إغلاق وحصار للقدس والمستوطنون يُعدون لاقتحامات يومية لـ"الأقصى"
إعادة فتح مبنى محكمة بداية وصلح رام الله غدا
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أرض جنوب نابلس
دفعات ماليّة للعمال والمنشآت المتضررة قريبًا
الحياة الجديدة
قوى سياسية كويتية ترفض مزاعم ترامب وتتمسك بالتزامها لفلسطين
أبو ردينة: الموقف الرسمي هو ما يصدر من خلال وكالة الأنباء الرسمية
"فيصل الحسيني" تسلّم 75 جهاز حاسوب لأربع مدارس ثانوية في القدس
الاحتلال يبعد مقدسيين عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر
الأيام
»بعد 38 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا.. تونسي يكتشف أصوله الفلسطينية
»حرب إسرائيلية ممنهجة لنهب الآثار الفلسطينية والاتجار بها
وكالة صفا
الاحتلال يفرج عن 4 متسللين من وسط القطاع
حملة تضامنية تطالب السلطة بالإفراج عن الصحفي الظاهر
حــمــايــة يطالب بالتحقيق في مقتل الطبيب جبارين
زوجة الصحفي الظاهر تحمل السلطة المسؤولية عن حياته
تقرير الاستيطان يواصل زحفه بالضفة وسط تصاعد هدم المنازل
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة: تدريب 22 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الأسر المحجورة
"الأعلى للقضاء" يوضح آلية عمل المحاكم الشرعية الابتدائية
الداخلية: نتبع سياسة "التدرّج الحذر" في تخفيف الإجراءات
معروف: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي تسعيرة الكهرباء
الصحة بغزة: مستلزمات فحص كورونا لدينا تكفي ليومين فقط
فلسطين اليوم
د. الحساينة: التطبيع قفزة صبيانية لن تثبت أقدام الكيان ولن تجلب أمناً للمطبعين
تسجيل 48 إصابة جديدة "بكورونا" في محافظة جنين
ضهير: توقعات بازدياد أعداد إصابات "كورونا" بغزة في الشتاء
سلطة الطاقة بغزة تؤكد التوصل لحل قضية المولدات الكهربائية التجارية
النقابات الفلسطينية: اتفاقات التطبيع "عار" والمطبعين لن "يجنوا شيئًا"
عطايا: هدف (إسرائيل) من وراء التطبيع استهداف ثروات ومقدرات الأمة العربية
بالصور تطبيق إجراءات السلامة من فيروس "كورونا" في مقر وزارة التعليم بغزة
سما نيوز
العالول: نحن بحاجة لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسنواصل لقاءاتنا مع حماس
الإيكونوميست: الصراع العربي الإسرائيلي يتلاشى وانتهاء 7 عقود من الصراع
تربية وتعليم بيت لحم تقرر تمديد إغلاق مدرسة بنات العُبيدية وشعب صفية بسب كورونا
إصابة اربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم
الحملة الوطنية تطالب الجهات الرسمية بوضع تخفيض الرسوم الجامعية على سلم أولوياتها
عرب 48
الضفة: 26 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية العام الجاري
غزة: نفاد وشيك لفحوصات كورونا
الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و726 إصابة جديدة بكورونا
وكالة وفا
الرئيس يستقبل سفير دولة فلسطين لدى البحرين
أبو هولي: اتهام الأونروا بتلقيها طلبا من الأم
إصابة اربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالا ..
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أرض جنوب نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
- 20 أيلول (سبتمبر)
- 2002م قوات الاحتلال تشنّ حملة عسكرية واسعة على رفح وسط مقاومة عنيفة، وأدّت العملية إلى سقوط 3 شهداء و 10 جرحى، و تمّ تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافاه" و قتل 4 جنود صهاينة و جرح آخرين.
- 2001م قيام الشهيد منير مصطفى أبو موسى من سرايا القدس بالهجوم بالقنابل اليدوية على موقع عسكري للدفيئات الزراعية في مستوطنة (كفار داروم ) في دير البلح والتي أدت إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين حسب اعتراف العدو.
- 1993م قتل جندي وإصابة آخر بعد إطلاق مسلحين النار على دورية عسكرية بالخيل قرب دورا.
- 1990م حرق جندي يهودي في مخيم البريج والعدو يهدم 40 بيتا ومحلا تجاريا في المخيم.
- 1982م ممصر تسحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على ارتكاب الجيش الإسرائيلي وحلفائه الموارنة مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
- 1978م مؤتمر القمة الثالث للجبهة القومية للصمود والتصدي (دمشق) اجتمع رؤساء الدول المشاركة في الجبهة القومية للصمود والتصدي في دمشق ما بين (20- 23/9/1978م) يتدارسون كيفية اتخاذ التدابير لمواجهة اتفاقيات كامب والتصدي لها وإسقاطها ومواصلة الكفاح بمختلف الوسائل ضد العدو الصهيوني والإمبريالية، واعتبر المجتمعون أن اتفاقيات كامب ديفيد هي جزء من عملية شاملة لبسط نفوذ وسيطرة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية على مصر والوطن العربي وأن الرئيس السادات أخرج مصر من ساحة الصراع العربي – الإسرائيلي وأن ما اتفق عليه مع إسرائيل " لا يلزم الأمة العربية ويعتبر باطلا وغير شرعي".
- 1948 م الجامعة العربية تعلن عن قيام دولة عموم فلسطين، رداً على إعلان قيام "دولة إسرائيل" بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة.
- 1920م المندوب السامي البريطاني في فلسطين، هربرت صموئيل يصدر قانون انتقال الأراضي، حيث كانت القوانين والأنظمة العثمانية عقبة أمام انتقال الأراضي إلى الصهيونيين، فقد حصرت القوانين الانتقال برعاياهم وفيهم الفلسطينيون، أما بالنسبة إلى الشركات فقد وضع القانون العثماني الصادر بتاريخ 22مربيع الأول 1331هـ ( 1913م ) المتعلق بحق الشركات في امتلاك الأراضي قيودا على الشركات التي تؤسس بقصد الزراعة
- 1918 م القوات الإنكليزية تحتل مدينة نابلس، وفي الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر) 1918 احتلت مدينتي حيفا وعكا، فأكملت سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.