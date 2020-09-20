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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2621) الاحد 20/9/2020

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تسجل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو ردينة: الموقف الرسمي هو ما يصدر من خلال وكالة الأنباء الرسمية

الخارجية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول

صحة غزة تحذر من نفاد مسحات فحص الكورونا

دعوات فلسطينية للدول المانحة بزيادة الدعم المالي لـ أنروا

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تسجل 5299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

»دخول الإغلاق الشامل الثاني حيّز التنفيذ لثلاثة أسابيع في إسرائيل

اخبار دولية

»البيت الأبيض: 5 دول تدرس التطبيع مع إسرائيل ونتنياهو يؤكد

أخبار عربية

تقارير غربية: خلافات بين الملك سلمان وولي عهده حول إقامة علاقات مع إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

عريقات: لو قبلت بما قبل به الإمارات والبحرين لوقعت اتفاقاً في ساعات

جنوب إفريقيا: ندعم القضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال

الشرق الأوسط

الأهرام المصرية

إسرائيل تبدأ عزلا شاملا جديدا لمواجهة الوباء.. وآخر جزئيا في العاصمة الإسبانية

الشروق المصرية

فلسطين تسجل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عريقات: خطاب أبو مازن أمام الأمم المتحدة خلال أيام سيكون الأهم

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

وفاة مسن جراء إصابته بكورونا في طولكرم

تربية وتعليم بيت لحم تقرر تمديد إغلاق مدرسة بنات العُبيدية وشعب صفية بسبب كورونا

ألف طالب يعودون إلى مقاعدهم غداً.. "التربية": الحالة الوبائية بالمدارس لم تخرج عن السيطرة

مواجهات في كفر قدوم واقتلاع 200 شجرة زيتون في بديا

إغلاق وحصار للقدس والمستوطنون يُعدون لاقتحامات يومية لـ"الأقصى"

إعادة فتح مبنى محكمة بداية وصلح رام الله غدا

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أرض جنوب نابلس

دفعات ماليّة للعمال والمنشآت المتضررة قريبًا

الحياة الجديدة

قوى سياسية كويتية ترفض مزاعم ترامب وتتمسك بالتزامها لفلسطين

أبو ردينة: الموقف الرسمي هو ما يصدر من خلال وكالة الأنباء الرسمية

"فيصل الحسيني" تسلّم 75 جهاز حاسوب لأربع مدارس ثانوية في القدس

الاحتلال يبعد مقدسيين عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر

الأيام

»بعد 38 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا.. تونسي يكتشف أصوله الفلسطينية

»حرب إسرائيلية ممنهجة لنهب الآثار الفلسطينية والاتجار بها

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

الضفة: 26 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية العام الجاري

غزة: نفاد وشيك لفحوصات كورونا

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و726 إصابة جديدة بكورونا

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

20 أيلول (سبتمبر)

2002م قوات الاحتلال تشنّ حملة عسكرية واسعة على رفح وسط مقاومة عنيفة، وأدّت العملية إلى سقوط 3 شهداء و 10 جرحى، و تمّ تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافاه" و قتل 4 جنود صهاينة و جرح آخرين.

2001م قيام الشهيد منير مصطفى أبو موسى من سرايا القدس بالهجوم بالقنابل اليدوية على موقع عسكري للدفيئات الزراعية في مستوطنة (كفار داروم ) في دير البلح والتي أدت إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين حسب اعتراف العدو.

1993م قتل جندي وإصابة آخر بعد إطلاق مسلحين النار على دورية عسكرية بالخيل قرب دورا.

1990م حرق جندي يهودي في مخيم البريج والعدو يهدم 40 بيتا ومحلا تجاريا في المخيم.

1982م ممصر تسحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على ارتكاب الجيش الإسرائيلي وحلفائه الموارنة مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

1978م مؤتمر القمة الثالث للجبهة القومية للصمود والتصدي (دمشق) اجتمع رؤساء الدول المشاركة في الجبهة القومية للصمود والتصدي في دمشق ما بين (20- 23/9/1978م) يتدارسون كيفية اتخاذ التدابير لمواجهة اتفاقيات كامب والتصدي لها وإسقاطها ومواصلة الكفاح بمختلف الوسائل ضد العدو الصهيوني والإمبريالية، واعتبر المجتمعون أن اتفاقيات كامب ديفيد هي جزء من عملية شاملة لبسط نفوذ وسيطرة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية على مصر والوطن العربي وأن الرئيس السادات أخرج مصر من ساحة الصراع العربي – الإسرائيلي وأن ما اتفق عليه مع إسرائيل " لا يلزم الأمة العربية ويعتبر باطلا وغير شرعي".

1948 م الجامعة العربية تعلن عن قيام دولة عموم فلسطين، رداً على إعلان قيام "دولة إسرائيل" بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة.

1920م المندوب السامي البريطاني في فلسطين، هربرت صموئيل يصدر قانون انتقال الأراضي، حيث كانت القوانين والأنظمة العثمانية عقبة أمام انتقال الأراضي إلى الصهيونيين، فقد حصرت القوانين الانتقال برعاياهم وفيهم الفلسطينيون، أما بالنسبة إلى الشركات فقد وضع القانون العثماني الصادر بتاريخ 22مربيع الأول 1331هـ ( 1913م ) المتعلق بحق الشركات في امتلاك الأراضي قيودا على الشركات التي تؤسس بقصد الزراعة