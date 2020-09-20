بلدية خان يونس تبحث مع الجبهة الشعبية تداعيات جائحة كورونا

غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أ. إياد عبد الغفور السبل الكفيلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني.

واستعرض م. البطة خلال اللقاء الاجراءات الوقائية والاحترازية التي طبقتها بلدية خان يونس منذ الإعلان عن تفشي فايروس كورونا في المجتمع من خلال الجهات الحكومية المختصة، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق بروتكول الطوارىء في كافة الدوائر والأقسام المختلفة، وتفعيل لجنة الطوارىء بالبلدية والبدء بالاجراءات الوقائية للتعامل مع الوباء، وكذلك التنسيق مع كافة بلديات المحافظة ولجنة الطوارىء المركزية من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات للسكان.

وتم خلال اللقاء مناقشة خدمات البلدية وفي مقدمتها قطاعات المياه والنظافة والصرف الصحي وكذلك خدمات البلدية في المخيم.

من جانبه، بين عبد الغفور أهمية دور اللجان الشعبية الحيوي لمساندة جهود وعمل البلديات ولجان الطوارئ المحلية لتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.