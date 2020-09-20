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الاحتلال يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا"

20 أيلول / سبتمبر 2020 08:49

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525022

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 1226 وفاة، في حين بلغت الإصابات 183,602 إصابة، منذ بدء انتشار الفيروس أواخر شباط الماضي.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل 30 وفاة و4531 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، منها 11 وفاة و1616 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية.

وذكرت أن كيان الاحتلال سجل في الأسبوع الأخير -من يوم الأحد وحتى مساء اليوم السبت- أكثر من 33 ألف إصابة جديدة، لتصل إلى المرتبة الـ24 عالمياً من حيث عدد الإصابات.

ويرقد 604 مصابين في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 165 مصاباً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، ويبلغ عدد الحالات النشطة 49,927 حالة، في حين سجلت 132,449 حالة تعاف.

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