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مئات آلاف الطلبة يعودون للمقاعد المدرسية في الضفة الغربية

20 أيلول / سبتمبر 2020 09:21

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فلسطين المحتلة - الرأي

عاد 420 ألف طالب وطالبة، من الصف الخامس إلى الحادي عشر، لمقاعدهم في المدارس الحكومية والخاصة و"أونروا" اليوم الأحد، في جميع محافظات الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس.

ويأتي التحاق تلك المراحل ببقية الطلبة من الصف الأول إلى الرابع، الذين سبقوهم إلى المدارس قبل نحو أُسبوعين، حيث يُقدر عددهم بنحو 300 ألف طالب وطالبة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم بالضفة أن انضمام بقية الطلبة إلى مدارسهم جاء وفق برنامج التعليم المدمج الذي وضعته بالتعاون مع وزارة الصحة.

وبينت أنه جرى توزيع الدوام مناصفةً على أيام الأسبوع، إذ يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الإثنين والأربعاء.

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