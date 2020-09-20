الطواقم الحكومية بغزة تتلف أسماكاً وتوقف مخبزاً ومذبحاً عن العمل

غزة- الرأي

أجرى فريق مراقبة الأغذية في دائرة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع مباحث التموين، خلال اليومين الماضيين، حملة تفتيش ومراقبة على عددٍ من المنشآت الغذائية، لضمان الالتزام بالاجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن فريق مراقبة الأغذية في الطب الوقائي بمحافظة غزة، أوقف مخبزاً عن العمل، كما أتلف 5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي بناء على طلب الشركة.

جاء ذلك خلال زيارة 11 منشأة غذائية تم خلالها تحرير إخطارين لعدم تنفيذ الشروط الصحية اللازمة، كما تم اتلاف بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

أما في محافظة الشمال وخلال جولة تفتيشية مع مباحث التموين وخلال زيارة 19 منشأة غذائية، تمكن فريق مراقبة الأغذية بالطب الوقائي بوزارة الصحة من ضبط 100 لتر زيت زيتون يتم غشه بزيت قلي مستخدم مسبقآ حيث تم ضبط الكمية وتحويل التاجر إلى النيابة العامة مباشرة كما تم توقيفه على ذمة النيابة.

وخلال عمليات التفتيش تم إتلاف 120 دجاجة غير صالحة للبيع وواضح عليها علامات المرض، منوهة أن طواقم التفتيش أنه تم إيقاف المذبح عن العمل، وايقاف صاحبه من قبل مباحث التموين وتحويل الملف للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

كما تم خلال الجولة التفتيش على العديد من المنشآت الغذائية التي كانت ملتزمة بالتعليمات الفنية والشروط الصحية والاجراءات الوقائية.

وفي محافظة الوسطى، وبالتعاون مع شرطة البلديات أتلف فريق مراقبة الأغذية الطب الوقائي يوم الجمعة الماضية، 220كيلو جرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي بعد عمل جولة تفتيشية على بسطات بيع السمك في المحافظة.

وفي خايونس، وخلال جولات تفتيشية صباحية ومسائية على 27 منشأة غذائية في المحافظة، تم اتلاف 90 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي.

كذلك تم ايقاف منشأتين عن العمل لعدم التزامهما بالاجراءات الوقائية وتم تحرير 4 محاضر ضبط و 3 اخطارات صحية، كما تم متابعة تطبيق الشروط الصحية الأساسية والاجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة كورونا.