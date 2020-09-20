وكالة الرأي الفلسطينية مدارس مديرية الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد : 242 زيارة تفتيشية وتحرير 30 محضر بحق المخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين بالرصاص الحي شرق المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة توزّع كتب الثانوية العامة على طلبتها وفق إجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية الطواقم الحكومية بغزة تتلف أسماكاً وتوقف مخبزاً ومذبحاً عن العمل وكالة الرأي الفلسطينية مئات آلاف الطلبة يعودون للمقاعد المدرسية في الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والشرطة البحرية تناقشان تنظيم وضبط الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية مباحث كورونا" تغلق 31 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبحث مع الجبهة الشعبية تداعيات جائحة كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الطواقم الحكومية بغزة تتلف أسماكاً وتوقف مخبزاً ومذبحاً عن العمل

20 أيلول / سبتمبر 2020 09:23

220كيلو جرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك
220كيلو جرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك

غزة- الرأي

أجرى فريق مراقبة الأغذية في دائرة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع مباحث التموين،  خلال اليومين الماضيين، حملة تفتيش ومراقبة على عددٍ من المنشآت الغذائية، لضمان الالتزام بالاجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن فريق مراقبة الأغذية في الطب الوقائي بمحافظة غزة، أوقف مخبزاً عن العمل، كما أتلف  5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي بناء على طلب الشركة.

جاء ذلك خلال زيارة 11 منشأة غذائية تم خلالها تحرير إخطارين لعدم تنفيذ الشروط الصحية اللازمة، كما تم اتلاف بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

أما  في محافظة الشمال وخلال جولة تفتيشية مع مباحث التموين وخلال زيارة 19 منشأة غذائية، تمكن فريق مراقبة الأغذية بالطب الوقائي بوزارة الصحة من ضبط 100 لتر زيت زيتون يتم غشه بزيت قلي مستخدم مسبقآ حيث تم ضبط الكمية وتحويل التاجر إلى النيابة العامة مباشرة كما تم توقيفه على ذمة النيابة.

وخلال عمليات التفتيش تم إتلاف 120 دجاجة غير صالحة للبيع وواضح عليها علامات المرض، منوهة أن طواقم التفتيش أنه تم إيقاف المذبح عن العمل، وايقاف صاحبه من قبل مباحث التموين وتحويل الملف للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

كما تم خلال الجولة التفتيش على العديد من المنشآت الغذائية التي كانت ملتزمة بالتعليمات الفنية والشروط الصحية والاجراءات الوقائية.

وفي محافظة الوسطى، وبالتعاون مع شرطة البلديات أتلف فريق مراقبة الأغذية الطب الوقائي يوم الجمعة الماضية، 220كيلو جرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي بعد عمل جولة تفتيشية على بسطات بيع السمك في المحافظة.

وفي خايونس،  وخلال جولات تفتيشية صباحية ومسائية على 27 منشأة غذائية في المحافظة،  تم اتلاف 90 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي.

 كذلك تم ايقاف منشأتين عن العمل لعدم التزامهما بالاجراءات الوقائية وتم تحرير 4 محاضر ضبط و 3 اخطارات صحية،  كما تم متابعة تطبيق الشروط الصحية الأساسية والاجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة كورونا.

119642116_3342504342474505_8303616047458395325_n 119696144_3342504255807847_2588277229685189509_n 119854324_3345038525554420_3013743492660710909_n 119825130_3346041062120833_8983427051597279573_n 220كيلو جرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك 119958837_3348235158568090_9068460216356091217_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟