تعليم شمال غزة توزّع كتب الثانوية العامة على طلبتها وفق إجراءات السلامة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، امس السبت، بتوزيع كتب المنهاج الدراسي الخاصة بطلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، كما سلّمت شهادات الثانوية العامة للطلبة الناجحين في الدور الثاني للعام الدراسي المنصرم، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية والبروتوكول الصحي المعتمد في ظل جائحة "كورونا".

وقال مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، إنه تم منذ صباح اليوم السبت البدء بتوزيع كتب المنهاج الدراسي للصف الثاني عشر (التوجيهي) على طلبة المديرية، كلٌ في مدرسته، وفق جداول زمنية محددة لضمان التباعد الاجتماعي بين الطلبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة اتباع وسائل الوقاية الخاصة بجائحة "كورونا" والتي نصت عليها الجهات المختصة.

وأوضح أ. حرز الله أنه المديرية عملت خلال الأيام القليلة الماضية على تجهيز وتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يراعي سلامتهم وصحتهم، في ظل الجائحة التي يشهدها قطاع غزة.

ولفت مدير التربية والتعليم إلى أن عملية توزيع الكتب على الطلبة ستستمر على مدار يومين، حيث تم التعميم على الطلبة للتوجه إلى مدارسهم وفق جداول زمنية محددة، للحيلولة دون حدوث اكتظاظ داخل المدارس، وذلك بحضور عدد من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية الذين تواجدوا في الميدان منذ الصباح الباكر للوقوف عن كثب على سير عملية التوزيع.

إلى ذلك، شرعت المديرية بتوزيع شهادات الثانوية العامة للطلبة الناجحين في الدور الثاني (المكمٍلين والمحسّنين) في كافة المراحل.

وفي هذا السياق، هنأ أ. حرز الله الطلبة الناجحين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم التعليمية. كما ثمّن أ. حرز الله جهود كافة الهيئات التدريسية وموظفي المديرية الذين يتابعون مهامهم ومسؤولياتهم بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها محافظة شمال غزة

