وكالة الرأي الفلسطينية مدارس مديرية الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد : 242 زيارة تفتيشية وتحرير 30 محضر بحق المخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين بالرصاص الحي شرق المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة توزّع كتب الثانوية العامة على طلبتها وفق إجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية الطواقم الحكومية بغزة تتلف أسماكاً وتوقف مخبزاً ومذبحاً عن العمل وكالة الرأي الفلسطينية مئات آلاف الطلبة يعودون للمقاعد المدرسية في الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والشرطة البحرية تناقشان تنظيم وضبط الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية مباحث كورونا" تغلق 31 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبحث مع الجبهة الشعبية تداعيات جائحة كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد : 242 زيارة تفتيشية وتحرير 30 محضر بحق المخالفين

20 أيلول / سبتمبر 2020 10:02

1
1

غزة-الرأي


نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد 242 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والاسواق تم بموجبها تحرير 30 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار ،وتنفيذ 14جولة ميدانية للمحلات التجارية.

واكدت الوزارة خلال الايجاز اليومي لانشطتها تحرير 6 محاضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأسماك ومشروبات ،وتحرير عدد من محاضر الضبط بحق عدد من التجار لرفعهم أسعار الدواجن .

كما قامت طواقم  الوزارة بجولات ميدانية تركزت على محال بيع الدواجن لمتابعة التزامهم بالتسعيرة التي حددتها الوزارة ،و تنظيم حملات على المنشأت والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالشروط الصحية والوقائية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟