الاقتصاد : 242 زيارة تفتيشية وتحرير 30 محضر بحق المخالفين

غزة-الرأي



نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد 242 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والاسواق تم بموجبها تحرير 30 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار ،وتنفيذ 14جولة ميدانية للمحلات التجارية.



واكدت الوزارة خلال الايجاز اليومي لانشطتها تحرير 6 محاضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأسماك ومشروبات ،وتحرير عدد من محاضر الضبط بحق عدد من التجار لرفعهم أسعار الدواجن .



كما قامت طواقم الوزارة بجولات ميدانية تركزت على محال بيع الدواجن لمتابعة التزامهم بالتسعيرة التي حددتها الوزارة ،و تنظيم حملات على المنشأت والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالشروط الصحية والوقائية .