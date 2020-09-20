غزة-الرأي

مدارس مديرية الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب الثانوية العامة

بدأت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب الثانوية العامة بعد استلامها من المديرية، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول واشراف مدراء المدارس الثانوية ومديراتها، وذلك وفق جداول معدة مسبقاً من قبل المدارس بما يضمن عدم الازدحام والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا.

مدير التربية والتعليم أوضح أن عملية توزيع الكتب على الطلاب تأتي وفق خطة وزارة التربية والتعليم لإيصال الكتب المدرسية لطلبة الثانوية العامة في مرحلتها الأولى ليكتمل دور الكتاب المدرسي مع التعليم الإلكتروني، وأضاف الحاج بأن مديرية التربية والتعليم بالوسطى قد أخذت كافة الاحتياطات الوقائية والصحية بالتعاون مع المدارس، وتم وضع جدول زمني يضمن التباعد وعدم الازدحام أثناء توزيع الكتب على الطلبة.

وأشاد الحاج بجهود المدارس الثانوية إدارة وعاملين ودورهم في تنظيم عملية توزيع الكتب على الطلبة بسهولة ويسر.