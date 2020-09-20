وكالة الرأي الفلسطينية مدارس مديرية الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد : 242 زيارة تفتيشية وتحرير 30 محضر بحق المخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين بالرصاص الحي شرق المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة توزّع كتب الثانوية العامة على طلبتها وفق إجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية الطواقم الحكومية بغزة تتلف أسماكاً وتوقف مخبزاً ومذبحاً عن العمل وكالة الرأي الفلسطينية مئات آلاف الطلبة يعودون للمقاعد المدرسية في الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والشرطة البحرية تناقشان تنظيم وضبط الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية مباحث كورونا" تغلق 31 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبحث مع الجبهة الشعبية تداعيات جائحة كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مدارس مديرية الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب الثانوية العامة

20 أيلول / سبتمبر 2020 10:11

1
1

غزة-الرأي

مدارس مديرية الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب الثانوية العامة

 بدأت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب الثانوية العامة بعد استلامها من المديرية، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول واشراف مدراء المدارس الثانوية ومديراتها، وذلك وفق جداول معدة مسبقاً من قبل المدارس بما يضمن عدم الازدحام والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا.

 مدير التربية والتعليم أوضح أن عملية توزيع الكتب على الطلاب تأتي وفق خطة وزارة التربية والتعليم لإيصال الكتب المدرسية لطلبة الثانوية العامة في مرحلتها الأولى ليكتمل دور الكتاب المدرسي مع التعليم الإلكتروني، وأضاف الحاج بأن مديرية التربية والتعليم بالوسطى قد أخذت كافة الاحتياطات الوقائية والصحية بالتعاون مع المدارس، وتم وضع جدول زمني يضمن التباعد وعدم الازدحام أثناء توزيع الكتب على الطلبة.

 وأشاد الحاج بجهود المدارس الثانوية إدارة وعاملين ودورهم في تنظيم عملية توزيع الكتب على الطلبة بسهولة ويسر.

2 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟