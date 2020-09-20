مجمع عدوان الطبي يجري الفحوصات الطبيةPCR في معبر رفح البري

غزة-الرأي

نظم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية شمال غزة، إجراءات سحب عينات PCR لأبناء وزارة الداخلية تحديدا للطاقم العامل في معبر رفح البري.

حيث توجهت لجنة الفحص برئاسة أ. عيد صباح مدير دائرة التمريض في المجمع وبتعليمات من عميد طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية حيث كان في استقبالهم مدير عام المعبر مقدم/ ناجي صيام وهناك تم سحب عينات ما يزيد عن 160 شخص من أبناء وزارة الداخلية والأمن الوطني وذلك للتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا.

وبيّن صالح أن الخدمات الطبية العسكرية تُسخر كل إمكانياتها من أطباء وفنيين وكوادر بشريةومستلزمات طبية وسيارات إسعاف وعقد دورات إرشادية للحد من إنتشار فايروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمات الطبية تساهم بشكل كبير بالقيام بسحب عينات PCR (كورونا) لكافة أبناء وزارة الداخلية للتأكد من سلامتهم .