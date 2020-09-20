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الشرطة بغزة تقرر منع تواجد المواطنين على شاطئ البحر

20 أيلول / سبتمبر 2020 10:54

غزة - الرأي

 قررت الشرطة الفلسطينية، منع تواجد المواطنين على شاطئ البحر بشكل تام في كافة محافظات قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، إنه سيتم ابتداءً من اليوم حظر حركة المركبات بشكل كامل على شارع الرشيد يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً.

وأوضح البطنيجي، أن هذا القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا.

وشدد على أن الشرطة البحرية ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وأن من يخالفها سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

ودعا البطنيجي المواطنين للالتزام بتلك القرارات والتعاون مع عناصر الشرطة البحرية في تطبيق هذه الإجراءات.

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