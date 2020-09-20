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أبو سلمية: ارتفاع حصيلة التعافي مقارنة بالإصابات شرط للتعايش مع كورونا

20 أيلول / سبتمبر 2020 11:47

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غزة- الرأي:

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أن الوصول لمرحلة التعايش مع "كورونا" يتطلب أن يكون عدد المتعافين من المرض خلال كل 24 ساعة أكثر بكثير من المصابين.

وشدد "أبو سلمية" في حديثه لإذاعة الأقصى، أن قطاع غزة لا يزال في مرحلة السيطرة على فيروس "كورونا" ولم يتم الوصول إلى مرحلة ما قبل التعايش.

وذكر أن الأيام القادمة ستشهد إعادة النظر في استئناف إجراء العمليات الجراحية المجدولة، مؤكداً أنه يتم حالياً إجراء العمليات الطارئة وشبه الطارئة.

وبين أنه يتم أخذ مسحات لكل من يدخل مجمع الشفاء، للتأكد من عدم إصابتهم وسلامة الطواقم الطبية والمرضى، موضحاً أن أقسام غسيل الكلى والطوارئ والولادة تعمل طبيعياً ولا تغير عليها في ظل الجائحة.

وقال: "هناك مؤشرات تدلل على أن الوضع بغزة ما زال جيداً من خلال الانخفاض الواضح بعدد الإصابات والاستقرار الكبير في حالات المصابين".

وأشار إلى الوفيات جراء الفيروس لا تزال من أصحاب الأمراض المزمنة، فيما لا يوجد عدد كبير في غرفة العناية المركزة المتصلة بأجهزة التنفس الصناعي.

ولفت إلى أن 97% من الحالات التي أصيبت بفيروس كورنا كانت ذات أعراض بسيطة وكثير منها تعافى، مضيفاً: "المؤشرات تدلل على خير قادم لغزة وهذا لا يعني بأن لا نلتزم بإجراءات الوقاية".

وتابع "يجب أن يكون عندنا نمط حياة نسير عليه وهو ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والنظاف الشخصية ومن دون ذلك سنكون في وضع خطير ومقلق".

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