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فصائل المقاومة: أنظمة التطبيع لن توقف جهادنا لانتزاع حقوقنا

20 أيلول / سبتمبر 2020 11:59

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غزة- الرأي:

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن مسيرة الجهاد ستبقى متواصلة بكافة أشكالها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير فلسطين كاملة.

وقالت الفصائل خلال مؤتمر حول اتفاقات التطبيع، اليوم الأحد، "إن قوى الشر في العالم وأنظمة التطبيع لن توقف مسيرتنا وجهادنا لانتزاع حقوقنا ".

وجددت رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، باعتباره يعطي العدو ذريعة لتنفيذ جرائمه وسلب ونهب مقدرات وخيرات الأمة.

ودعت شعوب الأمة وأحرار العالم للتحرك الشعبي الواسع لنبذ هذه الفئة الخائنة والمطبعة وتعريتها وفضحها، وإجبارها على إلغاء هذه الاتفاقيات المخزية.

وأضافت "نحيي شعوب أمتنا الحية والرافضة لكل مشاريع التطبيع وخاصة شعب البحرين الشقيق الذي عبر عن موقفه الواضح برفض كل تلك المؤامرات وأن انحيازه المطلق نحو القضية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن التحرك الشعبي في البحرين يؤكد أن هذا العمق الحقيقي هو "جدارنا المتين الذي نرتكز عليه لمواجهة المخططات الصهيوأمريكية الهادفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية".

وبينت أن التضحيات الجسام لشعبنا وأمتنا والدماء التي سالت على طريق الحرية والتحرير واستعادة كرامة الأمة المسلوبة، هي اثبات عملي أن الطريق الصواب والجامع لأمتنا الحرة هي فلسطين والقدس قضيتها المركزية.

وأعلنت الفصائل عن سلسلة فعاليات وطنية لرفض التطبيع ورموزه، بمشاركة أحرار الأمة ومناصري فلسطين لترسيخ أن العمق الحقيقي للأمة هو فلسطين وقضيتها.

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