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السياحة تتفقد عدداً من المطاعم التي تعمل في ظل حالة الطوارئ

20 أيلول / سبتمبر 2020 01:36

السياحة تتفقد عدداً من المطاعم التي تعمل في ظل حالة الطوارئتتفقد عدداً من المطاعم التي تعمل في ظل حالة الطوارئ312_8049907335626733957_o
السياحة تتفقد عدداً من المطاعم التي تعمل في ظل حالة الطوارئتتفقد عدداً من المطاعم التي تعمل في ظل حالة الطوارئ312_8049907335626733957_o

غزة- الرأي

نفذ طاقم عمل من وزارة السياحة والاثار، جولات تفقدية لعدد من المطاعم التي تعمل في ظل حالة الطوارئ سواء كانت للمواطنين داخل الحجر او التوصيل الخاص للاطلاع على اجراءات الوقاية والسلامة الصحية.


وقال د. زكريا الهور مدير عام الادارة العامة للسياحة بالوزارة ان هذه الجولات التفتيشية علي المطاعم التي تعمل في ظل جائحه كورونا تأتى لفحص إجراءات الوقاية والسلامة المهنية والصحية من فايروس كورونا حيث تبين ان بعضها غير ملتزم جزئياً بشروط الوقاية والسلامة.


واضاف الهور ان طاقم الوزارة اوصى بإتلاف بعض المأكولات التي كانت موجوده في تلك المطاعم، حفاظاً على صحة المواطنين، كما قدموا بعض الملاحظات الهامة للإدارة والعاملين في تلك المطاعم ، اضافة الى ضرورة تسوية اوضاعهم القانونية بعد انتهاء الازمة .


وأوضح أن الوزارة نفذت منذ بداية حالة الطوارئ مئات الجولات الميدانية على المناطق والمنشآت السياحية، مع التركيز على بعض المناطق التي تشهد تحركات واضحة للمواطنين، وذلك لمتابعة الالتزام بقرارات الاغلاق وكذلك إجراءات السلامة للأماكن المسموح لها بالعمل .


وتقدم الهور بجزيل التقدير في مباحث السياحة للجهد الكبير التي تبذله برفقه الوزارة للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، وحفظ النظام والامن والتأكد من الالتزام بقرار الطوارئ رغم الامكانيات المحدودة ، والخشية على حياتهم في ظل انتشار جائحه كورونا .
وزارة السياحة والاثار
 

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