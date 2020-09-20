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"حماية" يناشد لإنقاذ غزة في ظل "كورونا" والحصار الإسرائيلي

20 أيلول / سبتمبر 2020 02:36

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غزة – الرأي:

ناشد مركز حماية لحقوق الإنسان عبر رسالة بعثها للمؤسسات والشخصيات الدولية، بضرورة العمل على إنقاذ الحالة الصحية في قطاع غزة جراء استمرار جائحة "كورونا" تزامناً مع الحصار الإسرائيلي

ودعا المركز عبر رسالته إلى تزويد قطاع غزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها الأدوات اللازمة لمواجهة "كورونا" في ظل تنصل الاحتلال الاسرائيلي من مسئولياته.

وعبر عن قلقه إزاء استمرار الاحتلال بفرض القيود على إدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ حياة آلاف المرضى في القطاع بما في ذلك الأجهزة والمعدات اللازمة لمواجهة "كورونا".

وأكد أن الوضع يزداد خطورة في ظل وصول عدد الإصابات بفايروس "كورنا" إلى "2358" حالة، بالإضافة إلى "17" حالة وفاة منذ مارس الماضي وحتى تاريخه.

وأشار المركز في رسالته إلى بيان وزارة الصحة التي أعلنت بموجبه عن أزمة حقيقية يمر بها القطاع الصحي في غزة بفعل الحصار الإسرائيلي، حيث بلغ العجز في الأرصدة الدوائية لـ 47%، فيما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 33%،

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