عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة المستشار إيهاب عرفات، عن اتخاذ قرار بالعودة الجزئية للنشاط الإداري داخل بعض المحاكم.

وأشار "عرفات" في بيان نُشر على موقع مجلس القضاء الأعلى الأحد، إلى أن القرار يشمل المحاكم المجاز لها العمل وفقاً للخارطة الوبائية المحدَّدة من وزارة الصِّحة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.

ولفت إلى أن لجنة الطوارئ في المجلس عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عابد رئيس المجلس لمناقشة خيارات العودة للعمل، وفقاً للمتاح في المحافظات.

وأكد أن تفاصيل العودة للعمل تتضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية والصِّحية، واتباع التعليمات الطِّبية ومراعاة السن والأمومة وأماكن السكن للموظفين .

وأوضح أن القرار يأتي في إطار الانعقاد الدائم للجنة الطوارئ والأزمات لمواجهة التحدِّيات التي أفرزتها جائحة "كورونا"، وعقب اجتماع اليوم بديوان رئيس المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التطوُّرات المرتبطة بالخطة التدريجية لانتظام العمل في المحاكم النِّظامية.

ونوه "عرفات" إلى أن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أوعز ببقاء لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات في طوْر الانعقاد الدائم لمعالجة تصورات نظر الطلبات المستعجلة وطلبات الكفالة وطلبات الاستدعاء المقدمة أمام المحكمة الإدارية.