وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد المقاولين يبحث مع سلطة الطاقة الاستثمار بالمولدات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية "حماية" يناشد لإنقاذ غزة في ظل "كورونا" والحصار الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية "السماك": غزة مهمشة من مشاريع الوزارة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على نقاط البيع لمراقبة الاسعار وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تتفقد عدداً من المطاعم التي تعمل في ظل حالة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تتفقد مزارعي الفراولة لبدء موسم زراعتها وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة: أنظمة التطبيع لن توقف جهادنا لانتزاع حقوقنا وكالة الرأي الفلسطينية أبو سلمية: ارتفاع حصيلة التعافي مقارنة بالإصابات شرط للتعايش مع كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة بغزة تقرر منع تواجد المواطنين على شاطئ البحر
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الداخلية في غزة تعلن إجراءات تخفيف جديدة لحظر التجوال

20 أيلول / سبتمبر 2020 08:01

661905211
661905211

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد، أنها قررت تخفيف الإجراءات الميدانية لحظر التجوال عن عدة مناطق بناء على تحديث تقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وذكرت الداخلية أن تلك المناطق تشمل "جباليا البلد والنزلة، ومشروع بيت لاهيا، وحي عباد الرحمن بمحافظة شمال غزة، وحي الشيخ رضوان بمحافظة غزة".

وأكدت الوزارة على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع.

وشددت على منع التحرك في جميع المحافظات بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، واستمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.

وأشارت إلى أن تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، مبينة وجود حظر خروج الأطفال وكبار السن؛ حفاظاً على سلامتهم.

ونوهت إلى استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات، والإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟