الداخلية في غزة تعلن إجراءات تخفيف جديدة لحظر التجوال

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد، أنها قررت تخفيف الإجراءات الميدانية لحظر التجوال عن عدة مناطق بناء على تحديث تقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وذكرت الداخلية أن تلك المناطق تشمل "جباليا البلد والنزلة، ومشروع بيت لاهيا، وحي عباد الرحمن بمحافظة شمال غزة، وحي الشيخ رضوان بمحافظة غزة".

وأكدت الوزارة على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع.

وشددت على منع التحرك في جميع المحافظات بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، واستمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.

وأشارت إلى أن تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، مبينة وجود حظر خروج الأطفال وكبار السن؛ حفاظاً على سلامتهم.

ونوهت إلى استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات، والإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.