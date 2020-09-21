5 مميزات بساعة أبل تسهل عليك العمل من المنزل

تعد ساعة أبل الذكية Apple Watch من أهم الأجهزة القابلة للارتداء وأكثرها شيوعًا، فمنذ إطلاقها لأول مرة في عام 2015 تواصل أبل تطويرها بحيث يمكنك استخدامها في إنجاز العديد من المهام اليوميةدون الحاجة إلى هاتف أيفون، حيث تدعم ساعة أبل الذكية العديد من الميزات التي يمكن أن تساعدك في إنجاز مهام العمل بشكل أكثر كفاءة، وفيما يلى نعرض هذه الميزات وكيفية إعدادها لتكون مفيدة للغاية، بحسب البوابة العربية التقنية كما يلى:



- المساعد الصوتي سيري وتطبيق التذكيرات:

يعرض تطبيق Reminders في ساعة أبل تذكيرات iCloud مجمعة في القوائم الذكية والقوائم المخصصة نفسها التي تظهر في هاتف أيفون، كما يمكنك إضافة تذكيرات جديدة بسرعة باستخدام المساعد الصوتي Siri في الساعة لتذكيرك بأداء بعض المهام.

ويمكنك أن تطلب من سيري في ساعة أبل جدولة تذكير من أجلك، كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الساعة الجانبي لاستدعاء سيري، ثم يمكنك قول ما تريد مباشرة، دون قول عبارة: "مرحبا سيري"، حيث إنه ابتداءً من إصدار "watchOS 5" لا تحتاج إلى قول هذه العبارة لتنفيذ الأوامر الصوتية في ساعة أبل الذكية.







- الإشعارات والبريد الإلكتروني:

تتيح لك ساعة أبل الذكية تلقي إشعارات التطبيقات التي تصلك في هاتفك، وهذا شيء جيد، حيث لن يفوتك أي إشعار من التطبيقات، ولكن مع كثرة التطبيقات التي نستخدمها يوميًا، وصغر مقاس شاشة الساعة يمكن أن تضيع منك إشعارات تطبيقات العمل المهمة، ولكن يمكنك تخصيص تلقّي الإشعارات في ساعة أبل حتى تتمكن من الاستجابة في الحال أو الاطلاع عليها في الوقت الذي يناسبك، وذلك من خلال الخطوات التالية:





- إلغاء قفل أي حاسوب ماك Mac تملكه:

يمكنك استخدام ساعة أبل الذكية في زيادة تأمين حاسوب ماك، حيث تدعم الساعة ميزة تتيح لك إلغاء قفل أي جهاز ماك على الفور، إذا اقتربت منه أثناء ارتدائها، وذلك دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور.





- عرض مواقع الويب في شاشة الساعة:

يتيح لك إصدار نظام التشغيل (watchOS 5) أو أي إصدار أحدث النقر على روابط مواقع الويب في الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني لعرض المحتوى بتنسيق الويب المحسّن لساعة أبل الذكية، مع ميزات مثل: النقر المزدوج لتكبير المحتوى، كما يمكنك أيضًا استخدام الإيماءات للتنقل بين صفحات الويب، واستخدام بحث جوجل، وهذا من شأنه أن يساعدك في الاطلاع على المعلومات الواردة في رسائلك بسرعة أثناء التركيز على أداء مهام العمل دون الحاجة لأي جهاز آخر لتصفح هذه الروابط.

- تطبيق Voice Memos:

كما هو الحال في أيفون، يمكنك استخدام تطبيق (Voice Memos) في ساعة أبل لتسجيل الملاحظات الشخصية والأشياء التي يجب تذكرها أثناء العمل. وستُزامن المذكرات الصوتية التي تسجلها في الساعة تلقائيًا مع أجهزة أيفون وآيباد وماك إذا سجلت الدخول إليها باستخدام Apple ID نفسه.