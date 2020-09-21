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هل يمكن للأحذية أن تنقل مرض "كوفيد 19"؟.. الصحة العالمية تجيب

21 أيلول / سبتمبر 2020 07:43

هل يمكن للأحذية أن تنقل مرض "كوفيد 19"؟.. الصحة العالمية تجيب
هل يمكن للأحذية أن تنقل مرض

أكدت منظمة الصحة العالمية بمصر، أن احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية وإصابته للأفراد ضعيفة للغاية، حيث غردت عبر الحساب الرسمي على تويتر قائلة :"احتمالية انتقال كوفيد 19 من الأحذية وإصابته للأفراد ضعيفة للغاية وللاحتياط، وخاصة في البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض، احرص على ترك حذائك على مدخل بيتك، فذلك سوف يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية".

من ناحية أخرى، أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى، وأشارت المنظمة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الأحد، إلى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (تخص مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار) محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل. 

وقال المدير الإقليمى فى المنظمة بروسبر توموسيمى "إنه إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدى، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصى به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".

وأضاف توموسيمي أن ظهور كوفيد-19 مثل تفشى فيروس إيبولا فى غرب إفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدى.

وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الأفريقى للشؤون الاجتماعية.

كما قالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة الخبراء التى شكلتها بالتعاون مع المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقى للشؤون الاجتماعية، أقرت بروتوكول المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى ميثاق واختصاصات لإنشاء مجلس مراقبة البيانات والسلامة للتجارب السريرية للطب العشبي.

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