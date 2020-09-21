وكالة الرأي الفلسطينية نادي النصيرات ينجح في استعادة خدمات جلال أبو يوسف وكالة الرأي الفلسطينية الفلسطيني حمدان يسجل مشاركته الأولى مع طنطا وكالة الرأي الفلسطينية حدث نادر للقمر الشهر المقبل...انتظروه في تلك الليلة! وكالة الرأي الفلسطينية مزرعة عمودية زهرية تبتكر حلولا للتكيف مع كورونا في البرازيل وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن للأحذية أن تنقل مرض "كوفيد 19"؟.. الصحة العالمية تجيب وكالة الرأي الفلسطينية هذه التغييرات فى نمط الحياة قد تقلل من مخاطر الخرف وكالة الرأي الفلسطينية تطور علمي مذهل… تقنية أسترالية تعيد البصر للمكفوفين وكالة الرأي الفلسطينية إيرباص تخطط لتسيير طائراتها على طريقة أسراب الطيور وكالة الرأي الفلسطينية عائق أساس يمنع توزيع"لقاح كورونا"عالميا..ماهو؟! وكالة الرأي الفلسطينية 5 مميزات بساعة أبل تسهل عليك العمل من المنزل
أخبار » عجائب وطرائف

مزرعة عمودية زهرية تبتكر حلولا للتكيف مع كورونا في البرازيل

21 أيلول / سبتمبر 2020 07:47

مزرعة عمودية زهرية اللون
مزرعة عمودية زهرية اللون

في مستودع في غرب ساو باولو، تنمو الفواكه والخضار على رفوف يقع بعضها فوق بعض، متنعّمة بضوء زهري اللون.

"المزارع الزهرية" ("بينك فارمز") هي أول مزرعة عمودية في هذه المدينة البرازيلية التي تضجّ بالحياة وتعدّ 12 مليون نسمة، حيث تندر الأراضي الزراعية وتستورد المنتجات من بلدان بعيدة.

وتتألّف المزرعة من برجين مساحتهما كمساحة شقّة صغيرة، الأول فيه 8 رفوف والثاني 10. ويستخدم القيّمون عليها تقنية يُستغنى فيها عن التربة لتنمية النبات ونظام ريّ يطهّر مياهه الخاصة، ومصابيح ثنائية باعثة للضوء حمراء وزرقاء تعطي معاً اللون الزهري. وإنتاج هذه المزرعة هو أعلى بمئة مرة تقريباً مما كان ليكون عليه في مساحة موازية لقطعة أرض زراعية، واستخدامها للمياه هو أدنى بنسبة 95 في المائة، وفق ما يقول جيراردو مايا، الذي ساهم في تأسيس هذا المشروع. وقد أطلق مايا، وهو مهندس في التاسعة والعشرين من العمر، مع زميلين هذا المشروع سنة 2018 وبدأ الإنتاج العام الماضي.

وسرعان ما لمع اسم هذه المنشأة بفضل منتجاتها المحلية الطازجة التي تتهافت عليها المطاعم. وكانت الأمور تجري على خير ما يرام إلى أن حلّت أزمة كورونا. وفي ظلّ تزايد الإصابات في البرازيل، حيث تسجَّل ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، فرضت تدابير العزل في ساو باولو، بؤرة تفشي الوباء. وشمل العزل بطبيعة الحال زبائن "المزارع الزهرية".

ويقول مايا، فيما يفرز عمّال يضعون كمامات وقفّازات وأغطية على الرؤوس المنتجات الزراعية، ويوضّبونها، "ضربنا الوباء في الصميم، وكان علينا اعتماد نهج آخر لكننا استنبطنا فرصاً أخرى. فالمسألة تقضي بالمثابرة على التحسّن". وللتكيّف مع تداعيات الأزمة، خاضت "المزارع الزهرية" غمار الإنترنت لبيع منتجاتها، واستحدثت خطّ إنتاج لبقول ورقية مشبعة بالمغذيات والمتبّلات.

ويستبعد مايا احتمال أن تحلّ الزراعة العمودية محلّ المزارع التقليدية. لكنه يعتبر أنّ هذا النهج لزراعة عمودية وليس خارجية يشكّل بديلاً قيّما، في وقت تواجه فيه البرازيل مشاكل بيئية، ناجمة عن الأنماط الزراعية، أبرزها تداعيات الزراعة وتربية المواشي على غابة الأمازون المطيرة. ويؤكد جيراردو مايا، في تصريحات لوكالة فرانس برس: "نحن أقرب إلى السوق، لذا لا نلوّث كثيراً بوسائل النقل، ونحن لا نستخدم مواد كيميائية مهما كانت. كما أنّ منتجاتنا أنقى بكثير". ويختم قائلاً : "هو نهج الإنتاج الذي سيسود مستقبلاً في نظرنا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟