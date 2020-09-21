روسي يعثر في غابة على نيزك يقدر عمره بـ4.5 مليار عام

عثر رجل من سكان مدينة بيسك بجنوب سيبيريا على حجرغريب الشكل وذلك بعد أن ذهب لجمع الفطر في غابة.

وقرر الرجل أن يأخذه للبيت حيث درسه فتبين أن الحجر يشبه شظية معدنية، ثم اتضح أن الحجر المعدني له قدرة على التمغنط. واشتبه الرجل بأن الحجر هو نيزك فقرر استشارة الخبراء.

وأكد د. أناتولي غوسيف، البروفيسور في جامعة "ألتاي" للتربية والعلوم الإنسانية أن الشظية التي وجدها الرجل هي نيزك.

وقال، غوسيف في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن النيزك الحديدي الذي يزن 530 غراما سقط على الأرض منذ أسبوعين بالقرب من قرية فومينسكي. لذلك أطلقت عليه تسمية "نيزك الفومينسكي". وبلغت كثافته 5.3 غرام/سنتيمتر مربع. ويتكون النيزك من الحديد الصافي.

وأوضح أن عمره يقدر بـ 4.5 مليار عاما، ما يناسب عمر كوكب الأرض. وحسب البروفيسور فإن النيزك لا يشكل أية خطورة على البشر لأنه لا يبعث بأية أشعة ضارة.