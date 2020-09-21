وكالة الرأي الفلسطينية نادي النصيرات ينجح في استعادة خدمات جلال أبو يوسف وكالة الرأي الفلسطينية الفلسطيني حمدان يسجل مشاركته الأولى مع طنطا وكالة الرأي الفلسطينية حدث نادر للقمر الشهر المقبل...انتظروه في تلك الليلة! وكالة الرأي الفلسطينية مزرعة عمودية زهرية تبتكر حلولا للتكيف مع كورونا في البرازيل وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن للأحذية أن تنقل مرض "كوفيد 19"؟.. الصحة العالمية تجيب وكالة الرأي الفلسطينية هذه التغييرات فى نمط الحياة قد تقلل من مخاطر الخرف وكالة الرأي الفلسطينية تطور علمي مذهل… تقنية أسترالية تعيد البصر للمكفوفين وكالة الرأي الفلسطينية إيرباص تخطط لتسيير طائراتها على طريقة أسراب الطيور وكالة الرأي الفلسطينية عائق أساس يمنع توزيع"لقاح كورونا"عالميا..ماهو؟! وكالة الرأي الفلسطينية 5 مميزات بساعة أبل تسهل عليك العمل من المنزل
أخبار » عجائب وطرائف

روسي يعثر في غابة على نيزك يقدر عمره بـ4.5 مليار عام

21 أيلول / سبتمبر 2020 08:01

860x484 (1)
860x484 (1)

عثر رجل من سكان مدينة بيسك بجنوب سيبيريا على حجرغريب الشكل وذلك بعد أن ذهب لجمع الفطر في غابة.

وقرر الرجل أن يأخذه للبيت حيث درسه فتبين أن الحجر يشبه شظية معدنية، ثم اتضح أن الحجر المعدني له قدرة على التمغنط. واشتبه الرجل بأن الحجر هو نيزك فقرر استشارة الخبراء.

وأكد د. أناتولي غوسيف، البروفيسور في جامعة "ألتاي" للتربية والعلوم الإنسانية أن الشظية التي وجدها الرجل هي نيزك.

وقال، غوسيف في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن النيزك الحديدي الذي يزن 530 غراما سقط على الأرض منذ أسبوعين بالقرب من قرية فومينسكي. لذلك أطلقت عليه تسمية "نيزك الفومينسكي". وبلغت كثافته 5.3 غرام/سنتيمتر مربع. ويتكون النيزك من الحديد الصافي.

وأوضح أن عمره يقدر بـ 4.5 مليار عاما، ما يناسب عمر كوكب الأرض. وحسب البروفيسور فإن النيزك لا يشكل أية خطورة على البشر لأنه لا يبعث بأية أشعة ضارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟