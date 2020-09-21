الطقس: انحسار الكتلة الهوائية الحارة

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تنحسر اليوم الاثنين، الكتلة الهوائية الحارة التي اثرت على البلاد، ويكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.