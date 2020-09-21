وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انحسار الكتلة الهوائية الحارة وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال آسيا: الهلال يضمن تأهله رغم غياب 15 لاعبا للاصابة بـ"كوفيد-19" وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد كرة الطاولة يستعد لإطلاق بطولة الفئات العمرية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية روسي يعثر في غابة على نيزك يقدر عمره بـ4.5 مليار عام وكالة الرأي الفلسطينية نادي النصيرات ينجح في استعادة خدمات جلال أبو يوسف وكالة الرأي الفلسطينية الفلسطيني حمدان يسجل مشاركته الأولى مع طنطا وكالة الرأي الفلسطينية حدث نادر للقمر الشهر المقبل...انتظروه في تلك الليلة! وكالة الرأي الفلسطينية مزرعة عمودية زهرية تبتكر حلولا للتكيف مع كورونا في البرازيل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعاملت مع 256 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن

النيابة العامة تحقق في 668 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي

21 أيلول / سبتمبر 2020 09:44

النيابة العامة تحقق في 668 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي
النيابة العامة تحقق في 668 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في668 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة أمس الأحد، شملت 43 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع 50 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،عدا عن تعاملها مع 319 من القضايا  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .   

كما ذكرت النيابة العامة خلال تقريرها ليوم أمس، أنها تعاملت مع256 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 76 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟