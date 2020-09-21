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النيابة العامة: تخصيص رقم "واتساب" للإبلاغ عن مخالفات أصحاب المولدات

21 أيلول / سبتمبر 2020 09:55

النيابة العامة
النيابة العامة

غزة- الرأي

أعلنت النيابة العامة  في غزة، عن تخصيص رقم "واتساب" لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية التجارية والامتناع عن تقديم الخدمة.

 ونوهت النيابة العامة أن  ذلك جاء لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وبينت أن البلاغ يجب أن يتضمن ما يلي:
• اسم المشتكي ثلاثي
• رقم جوال المشتكي
• المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/ مدرسة/ مؤسسة)
• اسم المشكو ضده (صاحب المولد أو من يمثله).
• رقم جوال المشكو ضده.
• توقيت قطع التيار ومدته، أو طبيعة المخالفة.
وقالت إن  البلاغ المقدم عبر رقم "الواتساب" يعتبر بمثابة شكوى رسمية، وأية معلومات كاذبة تعتبر بمثابة بلاغ كاذب تعرض صاحبها للمسؤولية القانوني.
 

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