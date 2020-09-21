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الاقتصاد: تحرير 32 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 224 جولة

21 أيلول / سبتمبر 2020 10:04

الاقتصاد: تحرير 32 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 224 جولة
الاقتصاد: تحرير 32 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 224 جولة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظمت 224 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة  في بيلن لها أمس الأحد، أنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 32 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، فيما تم تحرير 32 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان وألبان ومشروبات منتهية الصلاحية، خلال 17 جولة ميدانية على المحلات التجارية.

وأفادت أن طواقمها ركزت حملات التفتيش على محال بيع الدواجن والأسواق ومحال بيع الخضروات.

وقالت في بيانها:" لمسنا التزام أصحاب المحال التجارية بإجراءات الوقاية "، منوهة أن طواقم حماية المستهلك  تتعامل مع كافة البلاغات الواردة على الأرقام المعتمدة لديها للإبلاغات.

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