الطب الوقائي بخان يونس: ضبط وإتلاف كمية من الحبش وتوقيف مذبح عن العمل

خان يونس- الرأي

نفذ فريق مراقبة الأغذية الطب الوقائي في محافظة خان يونس، و بالإشتراك مع صحة بلدية خانيونس ومباحث التموين حملة رقابية على احدى مزارع الحبش.

حيث تم ضبط مكان للذبح والتجميد في المزرعة بدون الحصول على موافقة صحية و مخالف للشروط الصحية، حيث تم ضبط 456 كيلوجرام صدر حبش بدون بطاقة بيان، واتلاف 616 كيلوجرام أجزاء مختلفه من الحبش غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد فريق مراقبة الاغذية أنه تم تحرير محضر ضبط بالواقعة و تحويل الملف للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية وتم توقيف المذبح عن العمل لحين التزام صاحب المكان بتوفير الشروط الصحية.



كما وتم خلال الجولة ضبط 1.5طن صدر حبش والتحفظ عليها في إحدى الثلاجات حيث لا يوجد بطاقة بيان على المنتج، كما وتم اتلاف 342 كجم قطع حبش بسبب الفساد الظاهري الناتج من حروق التجميد في نفس المكان، و تم عمل محضر ضبط بالواقعة و تحويل الملف للنيابة .

وأكدت إدارة الطب الوقائي - مراقبة الأغذية انه لا مجال للتهاون أو التسامح مع كل من يستهتر بسلامة الغذاء و يشكل تهديد لصحة و سلامة المواطنين.

