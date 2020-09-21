وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: تراجع كبير في الإيرادات منذ إعلان حالة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية قطر: يجب إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة تفقدية لعددٍ من معاصر الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تدمغ كمية من الذهب والمجوهرات وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي بخان يونس: ضبط وإتلاف كمية من الحبش وتوقيف مذبح عن العمل وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي بالوسطى يتلف 48 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تحرير 32 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 224 جولة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة: تخصيص رقم "واتساب" للإبلاغ عن مخالفات أصحاب المولدات وكالة الرأي الفلسطينية اسير من جنين يدخل عامه الـ25 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 668 قضية بشأن الاستقرار المجتمعي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الطب الوقائي بخان يونس: ضبط وإتلاف كمية من الحبش وتوقيف مذبح عن العمل

21 أيلول / سبتمبر 2020 10:16

الطب الوقائي بخان يونس: ضبط وإتلاف كمية من الحبش وتوقيف مذبح عن العمل
الطب الوقائي بخان يونس: ضبط وإتلاف كمية من الحبش وتوقيف مذبح عن العمل

خان يونس- الرأي

نفذ فريق مراقبة الأغذية الطب الوقائي في محافظة خان يونس، و بالإشتراك مع صحة بلدية خانيونس ومباحث التموين حملة رقابية على احدى مزارع الحبش.

حيث تم ضبط مكان للذبح والتجميد في المزرعة بدون الحصول على موافقة صحية و مخالف للشروط الصحية، حيث تم ضبط 456 كيلوجرام صدر حبش بدون بطاقة بيان، واتلاف 616 كيلوجرام أجزاء مختلفه من الحبش غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد فريق مراقبة الاغذية أنه تم تحرير محضر ضبط بالواقعة و تحويل الملف للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية وتم توقيف المذبح عن العمل لحين التزام صاحب المكان بتوفير الشروط الصحية.


كما وتم خلال الجولة ضبط 1.5طن صدر حبش والتحفظ عليها في إحدى الثلاجات حيث لا يوجد بطاقة بيان على المنتج، كما وتم اتلاف 342 كجم قطع حبش بسبب الفساد الظاهري الناتج من حروق التجميد في نفس المكان، و تم عمل محضر ضبط بالواقعة و تحويل الملف للنيابة .
وأكدت إدارة الطب الوقائي - مراقبة الأغذية انه لا مجال للتهاون أو التسامح مع كل من يستهتر بسلامة الغذاء و يشكل تهديد لصحة و سلامة المواطنين.
 

الطب الوقائي بخان يونس ضبط وإتلاف كمية من الحبش وتوقيف مذبح عن العمل 119972743_3351467911578148_7782045740042445429_n 119958235_3324780787610444_8193425083997345922_o الطب الوقائي بخان يونس: ضبط وإتلاف كمية من الحبش وتوقيف مذبح عن العمل
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟